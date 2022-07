Donald Trump hazugsággal vádolja Elon Muskot, akit most perrel fenyeget a Twitter

Az Index is írt arról, hogy Elon Musk visszalép a Twitter megvásárlásától. Jogi szakértők szerint azonban egy amerikai bíróság akarata ellenére arra kényszerítheti az amerikai üzletembert, hogy végig vigye a Twitter 44 milliárd dolláros felvásárlását.

A Twitter elnöke, Bret Taylor megerősítette, hogy a vállalat „jogi lépéseket kíván tenni az egyesülési megállapodás érvényesítésére”. Vasárnap este a Bloomberg pedig lehozta, hogy a Twitter jogi csapatot állított össze azért, hogy beperelje Muskot, írja az Infostart.

A megkérdezett jogászok szerint Elon Musk érvei valószínűleg elbuknának a bíróságon, és hogy ürügyet keres arra, hogy jogsértésre hivatkozhatva állíthassa le az ügyletet. Az elhúzódó jogi csatározás ugyanakkor tovább ronthatná a Twitter részvényárfolyamát és az alkalmazottak morálját, figyelmeztettek a szakértők.

A Tesla-vezér döntése nem nyerte el Donald Trump volt elnök és támogatóinak tetszését, akik abban reménykedtek, hogy a közösségi médiaplatform lazít a konzervatívokat bosszantó tartalmi korlátozásokon. Elon Musk állítólag azt is megígérte, hogy újra megnyitja a platformot a volt elnök előtt.

Erre jött Donald Trump válasza, aki kamugépnek nevezte az üzletembert:

– idézte több médium Trumpot.

Trump on Elon Musk: "You know, he said the other day, Oh, I've never voted for a Republican. I said, I didn't know that, he told me he voted for me. So he's another bullshit artist." pic.twitter.com/1cBiZsX1BJ