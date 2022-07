Ferenc pápa üzent: Egyenek kevesebb húst!

A pápa egy fiataloknak szánt rendezvényen, a European Union Youth Conference-en szólalt fel, amelyet július 11. és 13. között rendeznek meg Prágában. Ferenc pápa hangsúlyozta: nemcsak a fosszilis üzemanyagok terén kell csökkenteni a fogyasztást, hanem több más téren is, amelyből „feleslegesen” sokat fogyasztunk manapság.

A világ bizonyos részein jobb lenne, ha kevesebb húst fogyasztanának, ez is segíthetne megóvni a környezetet

– mondta a katolikus egyházfő az Europa Press tudósítása szerint.

Ferenc pápa elismerően szólt a fiatalokról, akik nemcsak „sokat beszélnek, és kevés döntést hoznak” – mint ahogy azt szerinte az előző generációk tették –, hanem „képesek konkrét lépéseket is tenni” a környezetvédelem érdekében. Az egyházfő mindemellett azt kérte a fiataloktól, hogy igyekezzenek „méltó és józan, a luxustól és pazarlástól mentes életet élni”, azért, hogy a világ összes lakójának lehetősége legyen ugyanerre.

Nektek, európai fiataloknak fontos küldetésetek van. A múltban az őseitek is sokszor más kontinensekre utaztak, és nem mindig nemes érdekekből tették ezt. Most az a ti feladatotok, hogy Európa új arcát mutassátok a világ felé

– fogalmazott Ferenc pápa.

Az egyházfő arról is beszélt, hogy a fiataloknak nem szabad azokat a „rövidlátó ideológiákat” követniük, amelyek gyűlöletet keltenek más emberek ellen, a nemzeti vagy társadalmi hovatartozása alapján. Ezzel összefüggésben azt is hozzátette: a fiataloknak „joguk van lázadni” és a megbékélést követelni akkor, amikor „néhány hatalmas ember úgy dönt, hogy fiatalok ezreit küldi harcolni és meghalni”, mint ahogy az Ukrajnában is történt nemrég.