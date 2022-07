Titkos bunker épül az Európai Unió vezetőinek

A brüsszeli bunkertermet száz férőhelyesre tervezik, összesen 34 vezető politikusnak és segítőiknek alakítanak ki benne helyet, hogy biztonságban értekezhessenek, anélkül hogy például az orosz ügynökök lehallgatnák őket – írja az euobserver.com.

A 34 politikusi szék már az EU bővítése utáni időkre szól, hiszen egyelőre 27 hely is elég lenne.

A bunkert várhatóan alacsonyabb szintű politikai találkozókra és nagyköveti egyeztetésekre is használhatják majd.

A terem le lesz választva az internetről, de a külvilággal történő kommunikációt más módon biztosítják. A bunkert használóknak különleges biztonsági ellenőrzésen kell átmenniük, és azt is igazolniuk kell, hogy miért tartózkodik a teremben. Ezalól a legmagasabb rangú vezetők sem lesznek kivételek, és nekik is kint kell hagyniuk minden személyes elektronikus és információtechnológiai eszközüket.

A bunker várhatóan 2024-ben készül el, mintegy 28 millió eurós költséggel.

A titkos helyiség pontos helyszíne még nincs kijelölve, de várhatóan nem lesz messze a jelenlegi üléstermektől. A beruházásra a hírek szerint azért is szükség van, mert Brüsszelben áprilisban két orosz kémet is lefüleltek, és kiutasították őket, illetve az elmúlt években Kína és Izrael is belekeveredett már uniós lehallgatási botrányokba.

