Egyértelműen fényt gyújthat az éjszakában, hogy egy francia gyógyszercég a napokban elsőként nyújtott be vény nélkül kapható fogamzásgátló tabletta iránti kérelmet az amerikai gyógyszerfelügyelethez.

Miután az amerikai legfelsőbb bíróság felülbírálta a szabad abortuszjogot lehetővé tevő Roe kontra Wade ügyet, nők milliói veszítik el az abortuszhoz való jogukat az országban: tizenhárom állam már automatikusan be is tiltotta. Így most nem kérdés, hogy a hatékony fogamzásgátlás szerepe, és az ahhoz való minél szabadabb hozzáférés csak még inkább felértékelődött.

Most, a lehető legjobb pillanatban egy lépéssel közelebb jutottunk ahhoz, hogy a fogamzásgátló tabletták vény nélkül is kaphatóak legyenek – írja cikkében az amerikai Time Magazine híroldala.

A francia HRA gyógyszercég a napokban nyújtotta be az első vény nélkül kapható fogamzásgátló tabletta iránti kérelmet az FDA-hoz, az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóságához.

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az első fecskék ezen a területen (...) Az, hogy teszünk egy próbát az első recept nélkül is megvásárolható fogamzásgátló tablettával, nyilvánvalóan a megfelelő pillanatban történik

– mondta el Frédérique Welgryn, a HRA stratégiai és innovációs igazgatója.

Ugyanakkor a francia gyógyszercég nem ma kezdte a projektet: évek óta dolgoznak azon, hogy eljussanak a mostani kérelem benyújtásáig. Vagyis lépésükkel nem hirtelen az amerikai legfelsőbb bíróság döntésére reagáltak. Azt azonban a cég megfogalmazta: kétségtelen, hogy bejelentésük a vény nélkül kapható fogamzásgátló tablettával kapcsolatban fényt gyújthat a sötét éjszakában, amikor erősen korlátozzák az amerikai nők reprodukciós jogait.

A kutatások szerint az Egyesült Államokban a várandósságok fele nem kívánt terhesség, illetve a nők harmada akadályokba ütközik, amikor megpróbál vényköteles fogamzásgátló gyógyszerekhez jutni.

A társadalom és a szakma is támogatja

Amennyiben a HRA Pharma kérelme zöld utat kap, a jogvédő aktivisták szerint ezek az akadályok jórészt elhárulnak, arról nem is beszélve, hogy a recept nélkül kapható fogamzásgátló tabletta jelenléte az amerikai piacon jelentősen kiterjesztené a születésszabályozáshoz való hozzáférést az egész országban, különösen a szerényebb anyagi körülmények közt élők, illetve a társadalom marginalizált közösségei számára.

A tabletta formájában beszedhető fogamzásgátló gyógyszereket egyébként mintegy hatvan évvel ezelőtt engedélyezte az amerikai gyógyszerfelügyelet, és máig ez a legnépszerűbb módja a fogamzásgátlásnak az Egyesült Államokban. A Data for Progress közvéleménykutató cég felmérése alapján az amerikai szavazók többsége támogatja, hogy vény nélkül kapható fogamzásgátló tabletták is kaphatóak legyenek.

Az Egyesült Államok számos prominens szakmai szervezete, köztük az Amerikai Szülészek és Nőgyógyászok Kollégiuma, az Amerikai Családorvosok Akadémiája, továbbá az Amerikai Orvosi Szövetség évek óta támogatja a vény nélkül kapható fogamzásgátló tabletták forgalmazását, és sürgetik az amerikai gyógyszerfelügyeletet, hogy adja meg az engedélyt.

Az FDA közlése szerint várhatóan tíz hónapon belül hoznak döntést a vény nélküli fogamzásgátló gyógyszerekkel kapcsolatban.