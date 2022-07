Védett farkasokat lőttek ki Svájcban

Engedélyezték a hatóságok két védett farkas kilövését Svájc keleti kantonjában, mert a ragadozók a juhok és kecskék után már a teheneket is elkezdték pusztítani.

Svájcban társadalmi vita zajlik arról, hogyan kezeljék a több mint száz vadon élő farkast, amelyek védettséget élveznek ugyan, viszont pusztítják a gazdák lábasjószágait.

Most a szövetségi hatóságok engedélyezték a farkasok kilövését, mert a beverini farkasfalkához tartozó példányok olyan súlyosan megsebesítettek egy kifejlett tehenet, hogy szerdán meg kellett szabadítani a szenvedéseitől. Pár nappal korábban a falka egy másik tehenet is megölt a környéken – számolt be az MTI.

A hatóságok szerint a végső megoldás a farkasfalka elköltöztetése lehet, ám addig is a svájci törvények engedte lehetőségeken belül, a falkát vezető alfahím kilövésével akarják mérsékelni a károkat.

A svájci választók 2020-ban úgy döntöttek, hogy nem enyhítik a haszonállatokat veszélyeztető farkasok kilövésére vonatkozó korlátozásokat. A népszavazáson azonban kiderült, hogy a kérdésben eltér a vadon élő állatok védelmét szorgalmazó városi szavazók és a farkasokat elviselni kénytelen vidéki szavazók véleménye.

A svájci szövetségi törvények szerint a farkasokat csak akkor lehet kilőni, ha bizonyos számú haszonállatot megtámadtak, és falkájuknak utódai születtek, aminek a jelen helyzet megfelelt.