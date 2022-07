Megint Vuhan, most kolera ütötte fel a fejét a kínai városban

Már nagy erőkkel nyomoznak a kínai hatóságok azután, hogy miként lett kolerás egy egyetemista a városban, és ettől függetlenül hogyan került kolerabaktérium a helyi piacon árult teknősökbe. A kínaiakat nagyon aggasztják a hírek, különösen annak fényében, hogy a koronavírus-járvány kitörését is ehhez a városhoz kötik.

A piacot, ahol a fertőzött teknősöket találták, már fertőtlenítették. Bár senki sem fertőződött meg azok közül, akik érintkeztek az állatokkal, azért az árusító részleget három napra bezárták. A szakhatóság nem győzi hangsúlyozni, hogy a 0139-es kolerabaktérium-törzzsel fertőzött diák és a piacon talált pozitív minták között nincs kapcsolat. Az illetékes vuhani fertőzésmegelőzési hatóság most már azt nyomozza, hogy a halpiacon kívül hová szállítottak még a fertőzött teknősökből.

Bár egyáltalán nincs szó kolerajárványról, azonban az eddigi hírek nagyon megdolgozták a kínai netezőket. A Twitter kínai megfelelőjén, a Weibo mikroblogon alig egy nap alatt 200 millióan olvasták az információt és szóltak hozzá a témához.

A koronavírus jó példa volt, megmutatta nekünk, hogy nincs idő, azonnal fel kell gyorsítani a kontaktkutatást!

– olvasható az egyik aggódó bejegyzésben.

A legelső koronavírusos eseteket is Vuhan egyik hal- és tengeri herkentyűket árusító piacáról jelentették 2019 végén. Csak évekkel később sikerült azonosítani, hogy ki is volt tulajdonképpen az első fertőzött. A Science-ben tavaly novemberben megjelent tanulmány szerint az első ismert koronavírusos eset egy piaci kofához kötődik a halpiacon, és nem pedig egy könyvelőhöz. Egyébként a mai napig nem sikerült megnyugtatóan tisztázni, hogy honnan is jött pontosan a világjárványt okozó vírus.

A kolera időről időre feltűnik Kínában

A kolera egy olyan betegség, amelyet a kolerabaktérium okoz. Fertőzött vízzel, széklettel vagy az ezekkel érintkezett nyers élelmiszerekkel terjed. Nagyon súlyos hasmenéssel és hányással jár, gyors kiszáradáshoz vezet. A betegség gyorsan legyengíti az embereket, fontos a folyadékvesztés mielőbbi pótlása.

Kínában minden évben regisztrálnak néhány esetet. 2021-ben öt, míg 2020-ban 11 kolerás esetet jelentettek, egyik beteg sem halt meg.

Az, hogy a 0139-es kolerabaktérium-törzset most időben észrevették, újfent arra figyelmeztet bennünket, hogy bár a hal-, kisállat- és tengergyümölcsei-piacok ugyan az ázsiai hagyományok és kultúra szerves részei, azonban nagyon komoly közegészségügyi kockázatot jelentenek

– mondja a terület egyik szakavatott értője, Andrew Greenhill. A mikrobiológia ausztrál professzora a további megfigyelést és ellenőrzést javasolja, hozzátéve, hogy a 0139-es törzs más országokban is felbukkant, de kolerajárvány kitörésétől sehol sem kell tartani, ahol megfelelőek a higiénés körülmények és a közegészségügyi ellátás – írja a Reuters.



A 12 milliós Vuhanban az egyetemistán kívül más fertőzöttet nem találtak, viszont folyik a kutatás, hogy kiderüljön, hogyan és honnan érkeztek a kolerabaktériummal szennyezett teknősök a halpiacra.

(Borítókép: Dale De La Rey / AFP)