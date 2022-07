Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadója elismerte, hogy puccsokat tervezett külföldön

John Bolton szerint volt főnöke nem határozott tervekkel szokott előállni.

„Donald Trump nem így cselekszik” – mondta a CNN műsorában. „Egyik ötlet követi a másikat. Ha egy terv meghiúsul, egy másik pattan ki a fejéből – ezt művelte”.

Az interjúban ekkor robbant a bomba.

Bolton ugyanis azt állította, hogy első kézből származó tapasztalata van puccsok megszervezésében – idézte fel a beszélgetést a Washington Post.

Bolton elismerte, hogy segített államcsínyek tervezésében – „nem itt, de, tudja, más helyeken”.

„Ez vesződséges munkát igényel” – nyilatkozta a volt nemzetbiztonsági tanácsadó Jake Tappernek, a CNN műsorvezetőjének, és magyarázatul hozzátette, hogy a volt elnök nem tett ilyet.

Jake Tapper: "One doesn't have to be brilliant to attempt a coup."



John Bolton: "I disagree with that. As somebody who has helped plan coup d'etat, not here, but other places, it takes a lot of work." pic.twitter.com/REyqh3KtHi