II. Erzsébet megkönnyebbült, de sosem találná ki, mitől

II. Erzsébet megkönnyebbült, mikor megtudta, hogy Meghan Markle nem vesz részt Fülöp herceg temetésén – állítja egy újonnan megjelent királyi családról szóló könyv szerzője.

Fülöp herceg halálát 2021. április 9-én délután közölte a Buckingham-palota. A brit monarchiában leghosszabb ideje regnáló uralkodó hitvese, II. Erzsébet királynő „ereje és támasza” 99 éves korában hunyt el.

A The Sun azt írja, a z író szerint a királynő a herceg több mint egy évvel ezelőtti temetését megelőző napokban azt mondta a bizalmasai előtt, mikor megtudta, hogy unokája, Harry herceg felesége nem tud részt venni férje temetésén, hogy:

Hála Istennek, nem jön Meghan.

Meghan ekkor hét hónapos terhes volt és a koronavírus-járvány korlátozások miatt, valamint a gyermeke egészsége érdekében döntött úgy, hogy kihagyja Harry herceg nagyapájának búcsúztatóját.

A királyi család botrányokkal övezett párja még 2020-ban jelentette be, hogy visszalép az uralkodói tevékenységtől. A sussexi hercegnét a bejelentés előtt is rengetegen támadták, ezután pedig sokan már csak úgy emlegették, mint a nőt, aki békát csinált a hercegéből. A pár nem sokkal ezután el is hagyta az Egyesült Királyságot, és Kanadába költözött, bár ott sem fogadták őket tárt karokkal.