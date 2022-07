Elapadt a Sajó egy szakasza

Az arzénszennyezés után ezúttal egy vízerőmű tereli el a Sajó folyó vizét Szlovákiában. Az ügyben már a rendőrség is nyomoz.

Már többször került az érdeklődés középpontjába a Szlovákián és Magyarországon is keresztülfolyó Sajó vize. Legutóbb arról írtunk, hogy az alsósajói, 2008-ban bezárt vasércbánya Gabriella tárójából a Sajóba ömlő szennyvízben az arzénkoncentráció négyszázszorosa az európai határértéknek, de még a feleannyira szigorú szlovákiainak is a kétszázszorosa.

Ezúttal egy kisebb vízerőművet üzemeltető vállalat tereli a folyó vizét a saját csatornájába. Az Újszó azt írja, az elterelés miatt egy kilométeres szakaszon apadt el a folyó.

A szlovák járási hatóság környezetvédelmi osztályának szabályzatában másodpercenként 480 literes vízhozamot határoztak meg, azonban ezt a szabályozást nem tartják be.

Az eseten még a horgászok is megdöbbentek, akik úgy vélik, súlyos természeti katasztrófát idézhet elő a szóban forgó szakasz kiszáradása. Az üggyel már a rendőrség is foglalkozik, megkezdték a bűncselekmény kivizsgálását – számolt be Lenka Ivonova szlovák rendőrségi szóvivő.