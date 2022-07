A négy legbefolyásosabb orosz oligarcha egy uniós bíróságon szeretné megtámadni az őket sújtó uniós szankciókat, azt állítván, hogy az intézkedések sértik a jogaikat. Az Egyesült Államok, az EU és Nagy-Britannia vezeti a Nyugatnak azon szankcióit, amelyek a különböző orosz állampolgárokat sújtják a háború kitörése óta – írja a Wall Street Journal.

A szankciós háló több tucat olyan milliárdos üzletembert is érint, akiről a nyugati kormányok azt állítják, hogy szoros viszonyt ápol a Kremllel. Az esetek nagy részében az egyénekre kiszabott büntetések utazási tilalmat, vagyontárgyak elkobzását vagy bankszámlák befagyasztását jelenti – ide tartozik a több milliárd dollár értékben lefoglalt jacht, magánrepülő vagy luxusvilla.

A háború kitörése óta több orosz milliárdos is elhatárolódott Vlagyimir Putyin orosz elnöktől, néhányan pedig el is hagyták Oroszországot annak érdekében, hogy megvédjék vagyonukat a befagyasztástól. Közülük néhányan most arra törekszenek, hogy megszüntessék az EU által szabott korlátozásokat.

Roman Abramovics, aki az év elején kényszerült eladni a londoni Chelsea FC-t, Alisher Usmanov bányászati mágnás, valamint Mihail Fridman és Petr Aven, az egyik legnagyobb orosz bankot közösen igazgató régi partnerek egymástól függetlenül nyújtottak be keresetet az EU Törvényszékéhez.

Az indítványban azt kérik, hogy szüntessék meg az ellenük irányuló szankciókat arra hivatkozva, hogy azok sértik a jogaikat, emellett pedig tagadják a nyugati kormányok Kremlhez fűződő szoros viszonnyal kapcsolatos vádait.

A bíróság még nem tűzött ki tárgyalást a kérelmekkel kapcsolatban.