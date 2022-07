Ukrán háborús fegyverek helyett végül egész másra csaptak le Rajkán

Nem találtak fegyvert abban a házban, amely miatt drogkereskedelem miatt tartott razziát a magyar és a szlovák rendőrség.

Ahogyan azt korábban az Index is megírta, a szlovák Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) és a magyar Nemzeti Nyomozóiroda NNI) közös akciót hajtott végre, a rajtaütés részeként egy ismert MMA-harcos bátyjának fényűző rajkai otthonába hatoltak be. A hírek szerint a rendőrök két napot töltöttek a házában, mely a rajkai kempingtől nem messze a Dunakiliti felé tartó úton áll, és egy betonkerítéssel veszi körbe. A szomszédok a sajtónak elmondták, hogy a házban és udvaron kamerák vannak, az ablakok golyóállóak, és állítólag a kertben is ástak a rendőrök.

A médiahírek szerint a helyszínen hatalmas mennyiségű lőfegyvert, lőszert és robbanóanyagot foglaltak le. A rendőrök Javelin páncéltörőket is kerestek − írták a lapok – egy olyan, az ukrán háborúban is használt amerikai fegyvert, amellyel könnyen megsemmisíthetnek egy tankot vagy egy repülőgépet.

Az Új Szó megkereste az Országos Rendőr-főkapitányságot. Válaszlevelükben cáfolták, hogy fegyvereket találtak volna a helyszínen.

A rendőri intézkedés során hét gyanús személyt vettünk őrizetbe Szlovákia területén. Ennek keretében kábító és pszichotróp anyagokat, gyógyszereket, jelentős mennyiségű készpénzt, gépjárműveket és kommunikációs eszközöket foglaltunk le

– jelezte Michal Slivka rendőrségi szóvivő.

