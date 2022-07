Ukrán külügyér: Majd azután kell tárgyalóasztalhoz ülni, ha legyőztük az oroszokat

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij elvszerű álláspontot képvisel ebben a kérdésben. Nem zárja ki a tárgyalások lehetőségét, de erre most nincs lehetőség, tekintettel Oroszország agresszív magatartására. Ezt nagyon világosan közölte a tárgyalásokat sürgető országok vezetőivel is − közölte a politikus.

Az Isztambuli tárgyalásokról, amely a gabonaszállítások orosz tengeri blokádjának kérdéséről szóltak, Kuleba elmondta, hogy a szakértői szintű delegációk leültek, és számos olyan biztonsági kérdést vitattak meg, amelyek a katonaság és a logisztikusok hatáskörébe tartoznak. A logisztikával és a biztonsággal kapcsolatos kérdések még megoldásra várnak. Vasárnap a delegációk és a tárgyalócsoportok nagyrészt megoldották ezeket a kérdéseket. Most mindezt papírra kell vetni.

− fogalmazott a politikus.

A gabonaexporthoz azonban fel kell oldani az ukrán kikötők lezárását, ami jelentős hadi kockázatokkal jár.

A külügyminiszter megjegyezte:

Mint azt megírtuk, pénteken a magyar és a szlovák rendőrség eredetileg drogkereskedelem miatt tartott razziát, de rengeteg, Ukrajnából kicsempészett háborús fegyver került elő. Az elemzők régóta tartanak attól, hogy a nyugat által az ukránoknak átadott fegyverek egy része bűnözők és terroristák kezébe kerülhet.

A Financial Times cikkében kedden számolt be arról, hogy a NATO és az EU tagállamai az Ukrajnának szállított fegyverek jobb nyomon követését szorgalmazzák, válaszul arra a félelemre, hogy bűnözői csoportok csempészik ki azokat az országból, és továbbítják az európai feketepiacra.

– nyilatkozta a lapnak egy nyugati tisztviselő.

Dmitro Kuleba ezeket az értesüléseket orosz álhíreknek nevezte. Arra az újságírói kérdésre, hogy akkor mégis hogyan jelenhettek meg egy világlap vezető anyagában, úgy nyilatkozott, hogy

nem gyanítom, hogy a Financial Times szándékosan terjesztené a propagandát. Nyilván ez most egy aktuális téma, ezért foglalkoztak vele. Gyanítom, hogy a szerkesztőségben vitáztak arról, hogy megjelentessék-e a cikket vagy sem, mert a cikk még az újságírói normák szempontjából is aggályos.