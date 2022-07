Az európai országokban életveszélyesen magasra kúszhatnak a hőmérők higanyszálai mostanában. Az extrém meleget a globális felmelegedés okozza, ami már emberéletekbe is kerül.

Hétfőn megdőlhet a valaha tapasztalt melegrekord az Egyesült Királyságban – több mint kettő fokkal is mérhetnek többet az eddigi legmagasabb értéknél. Emiatt a meteorológiai szolgálat az ország majdnem egészére vörös riasztást adott ki, amire még nem volt példa a történelem során.

Az extrém időjárás egész Európát érinti és már emberéleteket is követelt. Az elmúlt egy hétben 659 ember vesztette életét Portugáliában a hőség miatt, Spanyolországban pedig 360-an haltak meg ugyanezen okból, ami nem csoda, hiszen Madridban 46 fokot mutatott a hőmérő.

A rekkenő hőség nemcsak emiatt veszélyes, hanem azért is, mert a meleg időjárás által okozott szárazságban rendkívül könnyen lángra kap a növényzet. Franciaországban napokon keresztül tombolt az erdőtűz, éppúgy, ahogy Angliában is. A hőség miatt kialakult erdőtüzek Magyarországot sem kímélték. Spanyolországban is hősiesen küzdöttek a tűzoltók az erdőtüzek ellen.

