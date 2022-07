Távozó ukrán nagykövet: Magyarország lesz a következő

Ha Ukrajna nem állítja meg Oroszországot, akkor Magyarország lesz a következő célpont – ezt mondta Ljubov Nepop, Ukrajna nemrég leváltott budapesti nagykövete egy interjúban.

A tisztviselő a Klubrádiónak beszélt arról, hogy számos esetben volt kritikus a magyar kormánnyal szemben, de jó emlékeket visz haza a magyar emberekről, a barátairól. Azzal kapcsolatban, hogy miért váltott le Volodimir Zelenszkij elnök most több nagykövetet is, azt mondta: a „szokásos” rotációról van szó, és ő maga már így is hetedik év szolgál Magyarországon, holott általában négy év alatt cserélni szoktak ebben a pozícióban.

A világ számára viszont ez azt jelzi, hogy bár tovább folytatódik a széles körű orosz támadás Ukrajna ellen, de akkor is teljesen működőképes marad az állam

– tette hozzá.

A nagykövet arról is beszélt, hogy szerinte a békéhez nem Ukrajnát „kell megpróbálni rábeszélni a kapitulációra”, hanem az oroszokat kell rákényszeríteni a békekötésre.

Ha mi feladjuk, akkor az oroszok nem állnak meg, és Magyarország lesz a következő. Ezt meg kell érteni

– fogalmazott ezzel kapcsolatban a nagykövet.