A vonatok lassan közlekednek, más vasúti járatokat töröltek, a kifutópályák megolvadtak, az iskolákat pedig idő előtt bezárták vagy ki sem nyitották a szélsőséges hőmérsékleti előrejelzések miatt.

A lutoni repülőtér közleményben jelezte, hogy kénytelen volt felfüggeszteni a járatokat, mert a mai magas hőmérsékletet követően a kifutópályán egy felületi hibát azonosítottak

Helyi idő szerint délután 3 óra után minden bejövő és induló járatot felfüggesztettek, közölte a Sky News.

Az induló járatok ottani idő szerint 17 óra 40 perckor kaptak zöld utat, az érkező járatok pedig nem sokkal 18 óra után indultak újra.

*NEW: Luton airport runway melts and cars burst into flameshttps://t.co/KiBiBUbN8u pic.twitter.com/CkW7tSVxQt