Kényszerleszállás közben borult a hátára egy utasszállító repülőgép

A személyzet és a fedélzeten tartózkodó mintegy 30 utas megmenekült, közölte a Sky News. A helyszínen készült fotókon látszik, hogy a repülőgép fejjel lefelé állt, miután leszállás közben felborult.

Fekete füst és lángok emelkedtek a levegőbe, amikor tűzoltóautók közeledtek a kifutópályához, és a tűzoltók megkezdték a roncs hűtését.

#PICTURES: Plane crashes while landing at the Aden Adde International Airport, #Mogadishu, #Somalia, no deaths reported pic.twitter.com/rKSUGeSza3