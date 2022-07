Ma dől el az olasz kormány sorsa

A La Repubblica baloldali napilap szerint Mario Draghi két előkészített beszéddel lép majd be az ülésterembe: az egyikben az szerepel, hogy kész folytatni a kormányzást, a másikkal pedig a lemondását jelentené be. Az újság úgy vélte, Mario Draghi a végleges döntést a két eddigi kormánypárt, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Liga felszólalása után hozza meg.

Olasz szokás szerint a kormányválságot érintő parlamenti szavazás nem lesz se gyors, se egyszerű: Mario Draghi délelőtti felszólalása és egy szünet után a frakcióvezetők válaszai következnek, amelyek öt órán át tartanak. A voksolás a Draghi-kormány maradásáról vagy távozásáról az esti órákban kezdődik. Természetesen a miniszterelnök és a parlamenti pártok közlései sok mindent elárulnak a lehetséges forgatókönyvekről.

Mario Draghi kedden az államfő Sergio Mattarellával, a baloldali Demokrata Párt (PD) főtitkárával, Enrico Lettával, valamint a jobbközép Hajrá, Olaszország! (FI) és a Liga vezetőivel, Silvio Berlusconival és Matteo Salvinivel is egyeztetett.

Draghi továbbra is parlamenti többséggel bír, a kérdés most az, hogy a kormányát az utóbbi közel másfél évben támogató pártok milyen feltételekhez akarják kötni a folytatást.

Matteo Salvini szerda reggeli közösségi bejegyzésében megismételte, hogy a Liga a felsőházban azt fogja tenni, ami „Olaszországnak és az olaszoknak kell”. A Liga és az FI korábban a kormányzás folytatása feltételeként az M5S kihagyását szorgalmazta a széles koalícióból.

Az M5S sorsát saját parlamenti frakciója tagjai döntik el: a párt vezetősége továbbra is kitart a Mario Draghinak benyújtott kilencpontos ultimátum teljesítése mellett, az M5S szenátorainak egy része azonban a parlamentben való maradásért kész a párt diktálta iránnyal szembefordulni. Elemzők úgy vélik, az M5S további darabokra eshet szét a parlamentben a július 21-én bekövetkezett pártszakadás után.

A jobboldali Il Giornale nem zárja ki, hogy a Draghi-kormány az M5S nélkül marad fenn tovább, és a miniszterelnök néhány pontos agenda teljesítése után még a jövő tavasszal esedékes parlamenti választások előtt távozik. Harmadik verzióként az Il Giornale megemlíti azt a lehetséges forgatókönyvet is, hogy Draghi megelégeli a pártcsatározást, és még az esti szavazás előtt ismét benyújtja lemondását az államfőnek.

Mario Draghi, aki korábban az Európai Központi Bank (EKB) elnöke is volt, július 14-én nyújtotta be lemondását az államfőnek, miután az M5S a kormány energiacsomagjáról tartott parlamenti szavazásán kivonult az ülésteremből. Az államfő nem fogadta el Draghi lemondását, és arra kérte őt, hogy a parlamentben mérje fel az erőviszonyokat a kormányzás folytatásához. Draghi az M5S nélkül is elegendő többséggel bír a parlament mindkét házában, de a jelenlegi válsághelyzet gyakorlatilag pontot tett a közgazdász kormányfő vezette széles kormánykoalíció végére.

A legutolsó 2018-as parlamenti választások után az M5S először a jobboldali Ligával, majd 2019-től a baloldali PD-vel kormányzott. 2021-től Mario Draghi vette át az ország irányítását. Az ellenzéki Olasz Testvérek (FdI) jobboldali párt elnöke, Giorgia Meloni a szerda esti parlamenti voksolással egy időben tüntetést hívott össze az azonnali előrehozott választásokért.