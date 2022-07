Pokoli hőségben pokoli károkat okozott a briteknél a rekordhőség

A második világháború vége óta a keddi volt a londoni tűzoltóság legsűrűbb napja. Nemcsak a fővárosban gyulladtak ki házak, hanem a csontszáraz fű is sokfelé lángra kapott a sínek és az utak mentén – írja összefoglalójában a Reuters.

Mindenünk odalett, semmi nem maradt”

– mondta sírva egy falusi a Londontól nem messze található Wenningtonban.

A Londonból induló és a kelet-angliai partvidék mentén közlekedő vonatok nem jártak, mert Anglia középső részén, Peterborough közelében megsérült egy jelzőberendezés, máshol pedig tüzek okoztak károk a síneknél.

A brit meteorológiai szolgálat jelentése szerint Anglia középső részén, Coningsbynél mérték

az abszolút hőségrekordot 40,3 Celsius fokkal,

de több mint 30 helyen az országban közel hasonló magas értékeket mutattak a hőmérők. Szerdára már némileg enyhébb időt jeleztek, itt-ott záporral, zivatarral.

A meteorológiai szolgálat Tudományos és technológiai részlegének a vezetője szerint, ha azonnal nem lépnek az üvegházhatású gázkibocsátás beszüntetése felé, akkor a jövőben háromévente számíthatnak a britek ilyen pokoli nyarakra.

Nemcsak a vasúti, a légi közlekedés is kapott rendesen

A világ egyik legnagyobb és éppen most zajló légi showja a Farnborough-i, amelyen a légi közlekedési és légi ipari szakma újdonságait mutatják be kétévente. A Londontól mintegy 50 kilométerre található rendezvény résztvevői is leginkább egyik klimatizált helyiségből szökdöstek a másikba és csak kevesen kémlelték az eget a rekkenő hőségben. Sokan jóval a napi zárás előtt ott hagyták a rendezvényt, mert félő volt, hogy a vonatközlekedés teljesen leáll.

Előzőleg már két repülőtéren kellett lezárni a kifutópályákat, mert a rekkenő melegben megsérült a beton felszíne és nem volt biztonságos a le- és felszállás. Az áramellátás is akadozott néhány helyen, a kültéri egységek nem bírták a hőséget. A meleg miatt sokfelé korábban fejeződött be a tanítás és bizony az állatkerti gondozók is kínlódtak, hogy megfelelően tudják hűteni az állatokat.

A londoni főpolgármester, Sadiq Khan, köszönetet mondott a tűzoltóság helytállásáért. A terhelést jól jellemzi, hogy míg egy átlagos napon körülbelül 350 hívás fut be hozzájuk, addig tegnap 2600 esetben riasztották őket. A londoni mentőszolgálat is keményen dolgozott előző nap. Óránként 400 hívást kaptak, elsősorban olyanoktól, akik a hőségtől szenvedtek. Esetükben leginkább rosszullétről, ájulásról, gyengeségről és légzési nehézségekről volt szó.

(Borítókép: Egy gyalogos esernyővel védi magát a napsütéstől Londonban 2022. július 18-án. Fotó: Jose Sarmento Matos / Bloomberg / Getty Images)