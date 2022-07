A Meta beperelte a Facebook mögött álló Metát

A Meta nevű művészeti cég pert indított a Meta Platforms ellen a Meta név használata miatt – írja a The Verge.

A cég védjegybitorlásért perli a Metát, azt állítva, hogy Mark Zuckerberg névváltoztatása sérti a kisebb cég bevett márkáját.

2021. október 28-án a Facebook lefoglalta a Meta védjegyünket és nevünket, amelynek felépítésébe több mint tizenkét éven át a vérünket, verejtékünket és könnyeinket fektettük. Miután nyolc hónapig hiába próbáltunk jóhiszeműen tárgyalni a Facebookkal, nem maradt más választásunk, mint hogy jogi útra tereljük a dolgot

– olvasható a cég honlapján publikált közleményben.

A Meta.is szerint lehetetlenné vált számára, hogy árukat és szolgáltatásokat értékesítsen a Meta védjegy alatt, mert a fogyasztók könnyen azt gondolhatnák, hogy azok a Facebooktól/Metától származnak – írja a The Verge.

A Meta.is érvényes védjeggyel rendelkezik a névre, de egyáltalán nem lehet nyugodt, ugyanis a Facebook októberi névváltoztatása óta jó néhány védjegybejelentést benyújtottak – beleértve az üzenetküldésre, a közösségi hálózatokra és a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó védjegyeket is.

Egyébként több cég is rendelkezik Meta védjeggyel, ugyanakkor azok nincsenek jelen a technológiai szektorban: egyebek között egy kemény szódabikarbóna neve is Meta, illetve egy protézisgyártó is ezt a nevet választotta. A Facebook/Meta nem reagált azonnal a perrel kapcsolatos hírre.