Sosem látott nagyságú erdőtűz ég a szomszédban

A térségében már vasárnap óta küzdenek kisebb tüzekkel, de szerdán egy minden eddiginél erősebb erdőtűz ütött ki az olasz határ közelében lévő területen.

Szerda éjjelre már 1000 tűzoltó vonult ki ezt a tüzet oltani, még a hadsereg is egységeket – köztük egy helikoptert – vezényelt a helyszínre.

Öt tűzoltó megsebesült a tűzoltásban, de a hatóságok egyelőre nem tudnak halálos áldozatról.

négy, határ menti falut viszont teljesen ki kellett üríteni a tűz miatt.

Az oltáshoz az olaszok, horvátok és osztrákok is segítséget ajánlottak a szlovéneknek.

Sikerült lokalizálni, de még nincs vége

Csütörtök hajnalig a szlovének szerint a tüzet sikerült lokalizálni, azonban napközben az előrejelzések szerint felerősödik majd a szél, és ebben az esetben tovább terjedhetnek a lángok. Srecko Sestan, a szlovén katasztrófavédelem parancsnoka azt mondta, hogy az 1000 tűzoltó mellett 300 civil önkéntes is segédkezett az oltásban, és szükség esetén újabb egységeket vonnak be az oltásba, beleértve a katonaságot is.

Hozzátette azt is, hogy ez már a legnagyobb tűz SZLOVÉNIA TÖRTÉNETÉben.

Hasonló kijelentést tett Marjan Sarec védelmi miniszter is, bár ő csak annyit mondott, hogy az utóbbi 20 évben volt ez a legsúlyosabb eset.

A horvát Index szerint még az onnan délre található Isztriai-félszigeten is lehetett látni a füstöt, valamint a levegő minőségének romlása – amelyet szintén a tűz eredményezett – is kimutatható volt a félszigeten.

Ismét felerősödött, most már 2000 hektáron ég

Frissítés: A szlovéniai állami hírügynökség (STA) csütörtökön kora délután azt írta, hogy az éjjeli enyhülés után napközben megint erősödött az erdőtűz, amely így már több mint 2000 hektáron ég a szlovén katasztrófavédelem parancsnoka szerint.

Emiatt további három faluból kellett evakuálni a lakosokat

– közölte Srecko Sestan.

(Borítókép: Több mint ezer hektáron ég egy erdő a szlovéniai Karsztvidéken, az olasz határ közelében 2022. július 20-án. Fotó: Borut Zivulovic / Reuters)