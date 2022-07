Japán egyre jobban aggódik az orosz fenyegetettség miatt

A japán védelmi minisztérium jelentése tartalmaz egy fejezetet Oroszország Ukrajna elleni inváziójáról is, amelyben azt írják, hogy elfogadhatatlan, ahogy Oroszország „a fennálló rend erőszakos megváltoztatására tett kísérletet”. A tanulmány számba veszi a globális biztonsági helyzetet és a Japánt érintő konkrét fenyegetéseket is, amelyek alapján megállapította, hogy „Oroszország viselkedése aggodalomra ad okot”, amiért elképzelhető, hogy „erősítheti és elmélyítheti a kapcsolatait Kínával” – írja a CNA.

Arra is figyelmeztet, hogy Moszkva egyre inkább a nukleáris kapacitását használhatja elrettentésként, ami viszont azt eredményezheti, hogy Japánban – ahol egyébként is nagyon aktív az orosz nukleáris tengeralattjárók tevékenysége – még tovább fokozódik a katonai aktivitás. A jelentésben arra is felhívják a figyelmet, hogy Japán támogatta az oroszokkal szemben bevezetett nyugati szankciókat, valamint az elmúlt időszakban fokozott orosz katonai tevékenységet figyeltek meg Japán környékén.

Májusban kínai és orosz katonai repülőgépek közös hadgyakorlatot hajtottak végre Japán közelében, közvetlenül az Egyesült Államok vezette Quad csoport Tokióban tartott találkozója után. A dokumentumban hosszasan elemezték Tajvan helyzetét is. Az eddigi legrészletesebb áttekintés készült a sziget biztonsági helyzetéről, és a jelentés megjegyzi: „Oroszország Ukrajna elleni inváziója óta Tajvan önvédelmi törekvéseinek további megerősítésén dolgozik”.

A jelentés megemlíti azt is, hogy Japán jelentősen emel a védelmi kiadásain az országra leselkedő veszélyek miatt, amellyel kapcsolatban a japán miniszterelnök nyilvánosan is támogatását fejezte ki.