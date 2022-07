Türkmenisztán a sajtószabadság legutolsó magvát is felszámolta azzal, hogy betiltott minden egyes külföldi sajtóterméket – számol be a Radio Azatlyk. Az országban eddig is csak orosz, kazah, kirgiz és azeri sajtótermékekre lehetett bukkanni, ha külföldi oldalakat keresett az ember – most pedig már ezekre sem.

A kitiltott médiumok között olyan lapok és csatornák szerepelnek, mint az InoSMI, a RIA Novosti, az RBC vagy a TASS, ami azért is furcsa, mert az ezeket jegyző országok Türkmenisztán „baráti országai”, ezért nem jelenthetnek „veszélyt” a rezsimre.

Ennek ellenére a türkmén vezetés úgy döntött, hogy mostantól ezekre a sajtótermékekre sem tart igényt, így egy darab külföldi médium sem maradt az országban.