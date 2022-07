Kamikaze drónnal támadták az ukránok az atomerőmű környékét

Az ENSZ közvetítése mellett Oroszország és Ukrajna megállapodásra jutott egymással, így lehetővé válik a gabonaexport az ukrajnai fekete-tengeri kikötőkből a globális élelmiszerválságtól való félelem közepette, írja az al-Dzsazíra.

A háborúban álló országok a világ legnagyobb élelmiszerexportőrei közé tartoznak, de Oroszország inváziója a Fekete-tenger de facto blokádjához vezetett, aminek következtében Ukrajna exportja a háború előtti szint hatodára esett vissza.

Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter és Olekszandr Kubrakov ukrán infrastruktúraügyi miniszter pénteken külön-külön írta alá a megállapodást, gondosan elkerülve, hogy egy asztalhoz üljenek, a kézfogás is elmaradt közöttük.

– idézte Ukrajna védelmi minisztériuma Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

.@ZelenskyyUa: “** & the entire civilized world have reached an important agreement that allows us to unblock ** ports… There is a chance to reduce the severity of the food crisis, which was provoked by **… This is another illustration that ** is able to withstand this war.”