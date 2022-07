Fegyverrel rabolták ki a turistát, visszavitték neki a zsákmányt, mert gagyi volt

A CNN beszámolója szerint egy fiatalember szólította meg a turistákat, de bájcsevegés helyett előkapott egy fegyvert, amit az egyik férfi fejéhez szorított, majd elvette az óráját és elsétált, mintha mi sem történt volna.

A kirabolt áldozat még magához sem tért a sokkból, amikor mozgolódásra lett figyelmes a szeme sarkából. Hét perccel a támadás után egy másik fiatalember a kávézó szabadtéri ülőhelyén keresztül utat tört magának, kezét bocsánatkérő mozdulattal felemelte, szóban bocsánatot is kért, majd visszaadta az órát a tulajdonosának.

Rapina ad un turista svizzero ad un caffè di Piazza Trieste e Trento: pistola alla testa per portargli via l’orologio e poi glielo riconsegnano perché vale poco. La denuncia dei titolari del locale:"Tutto questo in centro città. Serve un presidio costante delle forze dell'ordine” pic.twitter.com/aKRU1yKg39