Felfedték, hogyan gyilkolta meg a maffia John F. Kennedyt

Az Egyesült Államok történelmének egyik legfájdalmasabb eseménye volt, amikor az akkori elnököt, John F. Kennedyt lelőtték egy dallasi rendezvényen. A történtek óta már sokan latolgatták, hogy a feltételezett gyilkosnak, Lee Harvey Oswaldnak milyen indítéka lehetett a tettére, de a téma máig sok vitát szül. Egyesek azt állítják, a maffia akart bosszút állni, mivel az elnök felesküdött a szervezett bűnözés ellen, míg mások úgy vélik, a CIA, a Pentagon, Fidel Castro, a szovjetek, vagy épp Lyndon Johnson alelnök bérelt fel valakit, hogy megöljék.

Egy éppen készülő dokumentumfilmnek köszönhetően azonban most egy lépéssel közelebb kerülhetünk az igazsághoz. Azt már eddig is lehetett tudni, hogy sokak szerint a maffiának is köze lehetett a gyilkosság megszervezéséhez, ám a részletek eddig titokban maradtak. Nicholas Celozzi producer-forgatókönyvíró azonban, aki a hírhedt chicagói maffiavezér, Sam Giancana rokona, David Mamet rendezővel együttműködve most egy filmben szeretné bemutatni, miképp telt Kennedy utolsó 48 órája, illetve hogy milyen mértékben vállalt oroszlánrészt a maffia a volt elnök meggyilkolásában.

A chicagói maffia

Sam Giancana Amerika-szerte építette ki bűnözőkből álló birodalmát, ami már-már Al Caponééval is vetekedett. Bár rengeteg maffiózó dolgozott neki, 1963 novemberében mégis a testvérét, Pepét – aki csak egy porszem volt a maffia gépezetében – kérte meg, legyen a sofőrje. A többi gengszter ugyanis a városon kívül volt. Mint arról Pepe a későbbiekben tudomást szerzett, ezen férfiak Dallasba tartottak, hogy elvégezzenek egy munkát, amit Giancana bízott rájuk. Pepe a bátyja villájában hallott beszélgetésekből tudta csak összerakni a képet, miszerint a feladatuk az volt, hogy segítsenek Lee Harvey Oswaldnak meggyilkolni John F. Kennedyt, majd gondoskodjanak arról, hogy eltegyék láb alól Oswaldot, mielőtt beköpné őket.

Mint arról Celozzi beszámolt a Daily Mailnek, Pepe mesélte el neki, miképp szervezte meg a maffia a „küldetést”. Bár Giancana csak kevés emberben bízott meg, közéjük volt sorolható a testvére is, ám ő mégis felfedte a gyilkosság részleteit. Ahogy azt a film rendezője, David Mamet kifejtette, belsős információk birtokába jutottak Pepének köszönhetően. Így készülhetett el a 2 Days/1963 munkacímű alkotás.

Oswald volt vagy sem?

Bár 1964-ben a gyilkosság ügyében vizsgálódó Warren-bizottság jelentése szerint Lee Harvey Oswald valószínűleg egymaga felelős a történtekért, 15 évvel később az Egyesült Államok merényletekkel foglalkozó bizottsága – amelyet az elnök és Martin Luther King halála körüli körülmények kivizsgálására hoztak létre –, arra a következtetésre jutott, hogy Kennedy valószínűleg egy összeesküvés áldozata lett.

Oliver Stone 1991-ben már készített egy filmet a merényletről JFK címmel, amelyben több lehetőséget is felsorakoztatott. A maffia mellett felvetette a CIA és az FBI érintettségét, ahogy annak az eshetőségét is, hogy a dallasi rendőrségnek, a kubai szakadároknak is közük lehetett az ügyhöz. Bár az általa említettek közül a maffia tűnik a legészszerűbb magyarázatnak a történtekre. Az is furcsa egybeesés, hogy Jack Rubynak, aki agyonlőtte Oswaldot mindössze két nappal a merénylet után, számtalan kapcsolata volt a maffiával. A Warren-bizottság ugyan elfogadta Ruby érvelését, hogy erős felindulásból cselekedett,és nem tervezte el a gyilkosságot, ám Celozzi elmondása szerint Ruby egy volt azon személyek közül, akik részt vettek a Kennedy elleni támadás megszervezésében. Mint kifejtette, Ruby mellett Johnny Roselli és Charles Nicoletti is nyakig sárosak voltak az ügyben.

Egyik 19, másik egy híján 20

Roselli a chicagói maffia tagja volt, akinek egészen Las Vegasig és Hollywoodig elért a keze. Barátságot kötött Frank Sinatrával és Marilyn Monroe-val, sőt még a filmgyártásba is belekóstolt. Az 1960-as évek elején kapott megbízást a CIA-tól, hogy mérgezett tablettákkal gyilkolja meg Fidel Castrót, Kuba kommunista vezetőjét. Pepe szerint Roselli mesterlövésszé képezte magát, miközben segített megszervezni a Castro-ellenes zsoldosok kiképzését egy floridai titkos táborban. Roselli és Giancana egyaránt részt vettek a maffia által uralt kaszinók működtetésében Kubában, és igen mélyen érintette mindkettőjüket, amikor Castro bezáratta őket. Egy 2007-ben nyilvánosságra került CIA dokumentum szerint pedig akkor sem repestek az örömtől, amikor Kennedy lefújta a Castro kiiktatásáról szóló küldetést.

Roselli mellett azonban nem volt kispályás Nicoletti sem, aki hidegvérű bérgyilkos hírében állt. Először 12 éves korában használt fegyvert, amikor a saját apját lőtte le, állítólag önvédelemből, mivel részegen üldözni kezdte őt egy késsel a kezében. A híresztelések szerint annyira hozzászokott az erőszakhoz, hogy gond nélkül tudott enni, miközben satuba szorította áldozatának a fejét.

Főnöküknek, Sam Giancanának sem volt makulátlan múltja. Egykor még ő volt a hírhedt maffiafőnök, Al Capone sofőre, és egy igazi vadembernek tartották. Míg más maffiafőnökök a kevéssel is beérték, Giancana minden rivaldafényt magának akart. Ehhez híres szeretői is hozzájárultak, ugyanis Marilyn Monroe és Judith Exner is viszonyt folytattak a maffiafőnökkel, éppen akkor, amikor John F.Kennedy szeretői is voltak. A pletykák szerint Giancana a maffia szakszervezeti szavazatok feletti hatalmát kihasználva segített Kennedy megválasztásában, ám az nem érintette jól őket, hogy az elnök engedélyt adott testvérének, Robertnek, hogy főügyészként hadjáratot indítson a szervezett bűnözés ellen. Közvetlen fenyegetésként élték meg, hogy szinte bármikor beidézhetik őket, ami drasztikus lépésekre késztette Giancanát.

Kennedy meggyilkolása

Giancana 1963 novemberében a testvére, Pepe segítségét kérte, hogy fuvarozza őt, miközben Johnny Roselli és Charles Nicoletti már Dallasba készülődtek.

Azt igazán fontos tudni, hogy ezek ketten idegroncsok voltak. Még csak elképzelésük sem volt arról, hogyan fogják megvalósítani

– jelentette ki Celozzi, hozzátéve, Roselli állandóan a gyomorfekélye miatt aggódott, de azzal nem törődött annyira, hogy bármikor elkaphatják.

Mint azt Pepe kifejtette, Roselli folyamatosan ezt kérdezgette tőle, látja-e még valaha, mivel tudta, hogy az ő világukban az ehhez hasonló, veszélyes küldetések gyakran ahhoz vezetnek, hogy az elkövetőket is likvidálják. Pepe szerint Roselli feladata az volt, hogy lője le Kennedyt, ha Oswald elhibázná, míg Nicolettié volt a megtiszteltetés, hogy kiiktassa Oswaldot, amint meggyilkolta az elnököt. Oswald azonban azt követően, hogy lelőtte Kennedyt, elmenekült az épületből, és amikor látta, hogy Nicoletti és J.D. Tippit, egy korrupt dallasi rendőr az autóban várakozik, hogy felvegyék őt, elinalt. Követték, és végül egy órával később érték utol egy lakónegyedben. Celozzi elmondása szerint még egy szemtanú is volt, aki azt állította, két férfit látott ülni a kocsiban.

Abból, amit Pepe elmondott nekem, tudom, hogy Nicoletti üvöltött Oswaldnak, szálljon be, mire ő azt mondta: 'B.szd meg, te meg akarsz ölni'

– emlékezett vissza Celozzi.

Mivel Oswald hajthatatlan volt, Tippit, a zsaru kiszállt az autójából, ám Oswald rövid eszmecsere után lelőtte őt. Ahogy Pepe kifejtette, a férfi el akart szökni a helyszínről, ám Nicoletti üldözőbe vette. Több szemtanú is arról vallott, hogy két férfit láttak elmenekülni, ami tökéletesen egybevág a Pepe által elmondottakkal. Nicoletti végül nem tudott lépést tartani Oswalddal, így futni hagyta őt. Pepe elmélete szerint, amikor Oswaldot letartóztatták és elkezdték kihallgatni, Sam Giancanának utolsó utáni lehetőségként be kellett vetnie Jack Rubyt, hogy pontot tegyen az ügy végére.

Ruby az információk szerint ugyan segédkezett a maffiának, de nem állt maffiózó hírében. Rákkal diagnosztizálták, és azt közölték vele az orvosok, már csak hat hónapja van hátra, így valószínűleg nem kellett neki kétszer mondani, hogy vállalja el a küldetést. Bár a Warren-bizottság akkor még bevette, hogy hirtelen felindulásból cselekedett, ám az évekkel későbbi nyomozás már azt állapította meg, hogy erős maffiakapcsolatai voltak, illetve arra is rájöttek, hogy Oswald letartóztatása óta próbált közel férkőzni hozzá. A bizottság álláspontja szerint a legvalószínűbb magyarázat a gyilkosságra az, hogy Jack Ruby a szervezett bűnözés jegyében szó szerint levadászta Oswaldot.

Nem húzták sokáig a tettesek

Jack Ruby ezt követően három évig ült rácsok mögött, a börtönben halt meg tüdőrák okozta tüdőembóliában, ahogy a merényletet megszervező többi maffiatag sem húzta sokáig. Sam Giancanát 1975-ben, míg Johnny Rosellit 1976-ban gyilkolták meg, hetekkel azelőtt, hogy tanúskodniuk kellett volna a bizottság előtt, amely az amerikai hírszerző szolgálatok visszaéléseit vizsgálta. Előbbit agyonlőtték, miközben a konyhában főzött, utóbbira pedig – Rosellit kifejezetten az elnök meggyilkolása miatt hallgatták volna ki – két darabban, egy hordó belsejébe tömve találtak meg a tengeren lebegve. Nicolettit, a második bérgyilkost pedig 1977-ben lőtték agyon, amikor behívták, hogy tanúskodjon. Celozzi szerint kétség sincs afelől, hogy mindhármukat a maffia gyilkolta meg.

Mivel Giancana testvére, Pepe 1996-ban elhunyt, így sokakban felmerült a kérdés, Celozzi miért várt ilyen sokáig, hogy felfedje a történetet. Bár 2011-ben már forgatott egy dokumentumfilmet a maffiafőnökről, amelyhez a családtagokkal készített interjút, ám abban még közel sem szerepeltek olyan erős állítások, mint ahogy Pepe tálalta a történteket. Mint azt Celozzi elmagyarázta, akkoriban vigyáznia kellett azzal, mit mond, mivel Sam lánya, Bonnie kényelmetlennek érezte az apjáról szóló történeteket, illetve akkor még élt egy maffiafőnök, aki nagyon rosszul fogadta volna a filmben elhangzó kijelentéseket.

Ahogy azt Sam lánya, Bonnie megjegyezte, Pepe beszámolója az eseményekről 85 százalékban felel meg a valóságnak. Celozzi hozzátette, Francine – Bonnie nővére – elmesélte neki, miszerint emlékszik arra, hogy az apjuk éppen otthon volt, amikor lelőtték a volt elnököt, ami nagyon furcsa volt számára. Francine kifejtette, hogy az apja és Pepe a tévét figyelték, mikor bejelentették Kennedy halálhírét, mire Giancana a testvére felé fordult, és ezt mondta:

Oké, rendben, menjünk. El van intézve.

Celozzi elmondása szerint Mamettel együtt igyekeznek a leghitelesebben átadni, hogyan is nézett ki az elnök utolsó 48 órája, azt viszont már a nézőkre bízzák, hogy hisznek-e a filmben elhangzottaknak. Bár Kennedy meggyilkolása óta közel hatvan év telt el, ám az szinte biztos, hogy a teljes igazságot már nem tudhatjuk meg, addig is maradnak a találgatások.