Ahol a kutyasétáltatás bűncselekménynek számít

Iránban a „nyugatiasodás” tünetének tartják az otthon tartott házi kedvenceket. Gazdáik akár börtönbe is kerülhetnek.

„Ártatlan és gyönyörű szemeivel néz rám. Arra vágyik, hogy sétálni vigyem, de nem merem. Még letartóztatnak” – mondta az egyetlen kutyusát féltő Mahsza, aki az állattartók letartóztatásának és kedvenceik lefoglalásának új hullámára utal az iráni fővárosban, Teheránban.

A helyi rendőrség nemrég bejelentette, hogy a kutyasétáltatás a közterületi parkokban bűncselekménynek számít. A tilalmat „a közbiztonság védelmét szolgáló” intézkedésként indokolták.

Ezzel párhuzamosan az iráni parlament hamarosan elfogadhatja a lakossági jogok védelméről szóló törvényjavaslatot, amely általánosan korlátozná a kedvtelésből tartott állatok számát.

A törvényjavaslat szerint a kisállatok gondozását kizárólag egy különbizottság engedélyezheti.

Minimum 800 dolláros, durván 320 ezer forintos bírsággal sújtható az a személy, aki egy egész sor állatot – köztük például macskát, teknőst és nyulat – „importál, vásárol, értékesít, szállít vagy tart”.

A viták több mint egy évtizede kezdődtek, amikor iráni képviselők egy csoportja megpróbált egy olyan törvényt áterőszakolni, amely minden kutyát elkobozna, az állatkertekre testálná, vagy a pusztaságban hagyná veszni őket – idézte a BBC az Iráni Állatorvosi Szövetség elnökét, a kezdeményezés ellenzőjét.

„Az évek során a javaslaton többször is módosítottak. Még a kutyatartók testi fenyítése is felmerült” – mondta dr. Pajam Mohebi.

A „nyugatiasodás” fertője

A kutyatartás mindig is elterjedt volt Irán vidéki területein, a 20. században pedig kisállatok a városi élet jelképévé váltak.

Irán volt az egyik első ország a Közel-Keleten, amely 1948-ban állatjóléti törvényeket fogadott el. A kormány finanszírozta az első intézményt, amely az állatok jogainak előmozdítását szolgálta. Még az uralkodói család is nevelt kutyákat.

Az 1979-es iszlám forradalom – amelyben Mohammad Reza Pahlavi sahot megbuktatták – sok tekintetben megváltoztatta az irániak és kutyáik életét.

Az iszlám hagyomány szerint az állatok tisztátalannak számítanak. Az új rezsim az ölebeket a „nyugatiasodás” jelképének tartja, ezért igyekszik kordában tartani nevelésüket.

A kutyatartást korábban nem szabályozták rigorózusan – emlékeztet egy teheráni állatorvos.

A rendőrök saját belátásuk szerint most letartóztatják az embereket azért, mert sétáltatják kutyáikat, sőt akkor is, ha autójukban szállítják kedvenceiket. Értelmezésükön múlik, mit tekintenek a „nyugatiasodás” szimbólumának – mondta dr. Askan Semirani, aki szerint a hatóságok még egy „börtönt” is létrehoztak a lefoglalt háziállatok őrzésére.

„Rengeteg rémtörténetet hallottunk arról a helyről” – tette hozzá. Az állatokat napokig tartják a szabadban, megfelelő élelem és víz nélkül, miközben a kutyatulajdonosok mindenféle jogi problémákkal küszködnek.

Devizahiány

Iránnak az évek óta tartó nyugati szankciókat követő gazdasági viszontagságai is szerepet játszottak az új törvényjavaslatban. A hatóságok – devizatakarékossági okokból – több mint három éve tiltották be a kedvtelésből tartott kisállatok eledelének behozatalát.

A helyi árak megugrottak, és virágzik a feketekereskedelem.

Nagymértékben függünk azoktól, akik titokban csempészik be az állateledelt

– mondta egy északkelet-iráni, mesedi állatorvosi klinika tulajdonosa, aki szerint az árak néhány hónap alatt az ötszörösére szöktek fel.

Szerinte a helyi állateledel nem felel meg a szabványnak.

„A minőség gyatra. A gyárak olcsó húst vagy halat, sőt lejárt szavatosságú alapanyagokat használnak” – állítják többen.

Perzsa macskajaj

Az új szabályozás azonban nem csak a kutyákra vonatkozik. A macskák is szerepelnek a „bűnös” állatok listáján, a többi között a krokodilok mellett, holott Irán a világ egyik leghíresebb macskafajtájának, a perzsa macskának a szülőhazája.

El tudják hinni, hogy most már a perzsa macskák sincsenek biztonságban a saját hazájukban?

– panaszolta egy teheráni állatorvos, aki szerint semmilyen logika nem támasztja alá a törvényjavaslatot. Az egyetlen magyarázat, hogy a „keményvonalasok rázzák a vasöklüket”.

„Kínosnak” nevezte az indítványt dr. Mohebi, az iráni állatorvosi szövetség elnöke.

„Ha a parlament elfogadja a törvényt, a következő generációk úgy fognak emlékezni ránk, mint azokra, akik betiltották a kutyákat, mert kutyák, és a macskákat, mert macskák.”

Mahsza és a hozzá hasonlók őszintén aggódnak kedvenceik jövőjéért.

„Nem merek majd engedélyt kérni a »gyermekemnek«” – mondta kutyusáról, amely nagyon belopta magát a tulajdonos szívébe.

„Mert mi van, ha elutasítják a kérelmemet? Mégsem hagyhatom az utcán.”

(Borítókép: Iráni nő sétáltatja kutyáját Teheránban 2021. június 18-án. Fotó: Morteza Nikoubazl / Afp)