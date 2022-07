Egy helikopter rotorja végzett a brit turistával Athénban

A 21 éves fiatalember Mikonoszról tért vissza a családjával két Bell 407-es helikopteren, ezek közül az egyiken ő utazott a testvérével, míg a másikon voltak a szülők. Az előbbi helikopter landolt elsőként, a fiatal pedig kiszállt a helikopterből,

de ekkor még járt a gép hátsó felén található rotor (farokrotor), amely a gépről való leszállás után felnyársalta őt.

A turista szörnyethalt, és ezután a gép pilótája rádión közölte a második – még a levegőben lévő, landolásra készülő – helikopter vezetőjével, hogy mi történt. A pilóta az esetről értesülve egy másik leszállítópályára vitte a helikoptert, hogy a szülőknek ne kelljen látniuk a gyermekük szétroncsolt holttestét.

A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, és kikérdezték a helikopter pilótáját is. Nem egyértelmű, hogy a fiatal miként szálhatott le a gépről úgy, hogy közben még ment a rotor. A The Sun a történtekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy hétfőn erős szél, valamint nagy hőség volt Görögország bizonyos részein, és akár ez is szerepet játszhatott a tragédiában.