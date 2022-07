Gendersemleges szolgáltatásra váltanának a legnagyobb bankok

A vállalat szóvivője közölte, hogy megkezdték a nemi referenciák eltávolításait az egyes termékeikből, például a HSBC Kineticből, a bank mobile-first üzleti számlájából. A lépéssel egy széleskörű felülvizsgálati eljárás veszi a kezdetét, amelynek a célja, hogy a bank még exkluzívabbá tudja tenni a termékeit – írja a Bloomberg.

A nemhez köthető fogalmak társadalmi szinten változnak, és ennek a relevanciáját vizsgáljuk a szektorunk szempontjából

– fogalmazott Jimmy Higgins, a HSBC UK Pride Employee Network társelnöke egy kör-e-mailben.

Nincs okunk arra, hogy egy bankszámlához vagy egy hitelhez rögzítsük ezt az információt (nemi identitás), ha nem releváns

– tette hozzá.

Egyáltalán nem meglepő a bank azon lépése, miszerint be akarja építeni a transz identitást a termékei közé. A Bank of Montreal a múlt hónapban kezdett a nembináris személyeknek szóló bankkártyák árusításába, ezzel a Citigroup nyomdokaiba lépve. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban egyre hevesebb társadalmi vitát szül a nemi szerepek kérdése, és a bankok intézkedései is sok feszültségnek az implikátorai.

A nemi adatok gyűjtésének megszüntetése felveti azt a kérdést, hogy enélkül hogyan lehet feltárni a megkülönböztetés egyéb formáit. Köztudott tény, hogy a nők nehezebben kapnak bármilyen hitelt a férfi társaiknál, és a Credit Karma tavaly felmérés szerint a nőknek 16 913 fonttal (20 318 dollárral) többe kerül a hitelfelvétel, mint a férfiak. Sok pár a férfi partner nevére vesz fel hitelt és jelzáloghitelt, ami azt jelenti, hogy a nőknek szűkebb hiteltörténetük van, annak ellenére is, ha teljes munkaidőben dolgoznak és hozzájárulnak a törlesztéshez.

Akkor, amikor egy személy elmegy egy bankhoz, és azt mondja, hogy X összeget kell kölcsönkérnie, ezek az előítéletek már hatnak

– közölte Akansha Nath, a Credit Karma Egyesült Királyság és Kanada partnerségi vezetője.

A HSBC már lefaragott a névváltoztatási eljárásaiból, hogy a transznemű ügyfelek számára egyszerűbb legyen a folyamat, és a „férj” és „feleség” megnevezéseket is eltávolította, azokat a „házastárs” jelzővel helyettesítve.