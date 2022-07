Élőben közvetítették a prédikációt tartó pap kirablását

Whitehead elmondta, hogy fegyvert fogtak rá, miközben a földön feküdt, majd ezt követően megfosztották a holmijától, köztük az órájától, több láncától, jegygyűrűjétől és püspöki keresztjétől. Hozzátette, a támadók megtépkedték a papi gallérját, hogy hozzáférjenek a nyakláncához. Whitehead szerint a betolakodók nem tudtak arról, hogy az istentiszteletet élőben közvetítik az interneten.

Bishop Lamor M. Whitehead Being Robbed At Gunpoint In Sunday Morning Service. pic.twitter.com/AtyIfYo1K8