Több napja ég Csehország híres nemzeti parkja

Nem sikerült megfékezniük a tűzoltóknak azt a tüzet, amely még vasárnap keletkezett a Cseh Svájci Nemzeti Parkban – számolt be a Polsat News. A lángok miatt turistákat, cserkészeket és egy közeli település lakóit is evakuálni kellett. Mint írták, a tűzoltók munkáját az erős szél és a nehezen megközelíthető terep is hátráltatja.

Több tucat turistát evakuáltak a Praviczacka Brana legnagyobb sziklahídjáról, hatvan embernek pedig egy cserkésztábort kellett elhagynia a vasárnap felcsapó lángok miatt a Cseh Svájc Nemzeti Parkban.

🔥 Hřensko a včerejší zdolávání rozsáhlého požáru v náročném a těžko přístupném terénu v Národním parku České Švýcarsko.



A tűzeset évek óta a legnagyob ezen a területen és csaknem tíz hektár erdőt érint. A helyszínen jelenleg 46 tűzoltóegység 150 tűzoltóval próbálja megfékezni a lángokat. A cseh környezetvédelmi miniszter kritikusnak értékelte a helyzetet. Az oltásból vasárnap óta több tűzoltót is ki kellett vonni, ugyanis a terjedésisebesség miatt veszélybe kerültek a lánglovagok.

(Borítókép: Erdőtűz a Cseh Svájc Nemzeti Parkban 2022. július 26-án. Fotó: Robert Michael / Picture Alliance / Getty Images)