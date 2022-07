Több tízezer dollárnyi bankjegyre bukkantak egy szeméttelepen

Elsőként egy teherautósofőr talált egy zöldhasút a Las Parejas-i szeméttelepen, és értesítette barátait, akikkel közösen 10 ezer dollárt gyűjtöttek be. Az egyik férfi, Federico Baez elmondta az AFP-nek, hogy másnap egy másik férfi még náluk is szerencsésebb volt, ő 25 ezer dollárnyi amerikai bankjegyet szedett össze a szemétlerakóban. Még a levegőben is szálltak a százdollárosok – mondta.

A férfi szerint valószínűleg még több pénz van a szemétben, de az önkormányzat időközben lezárta a szeméttelepet.

A közösségi médiában keringő népszerű elmélet szerint a pénzt egy örökösök nélkül elhunyt idős nő rejthette el egy szekrény titkos rekeszében, amely a halála után a szeméttelepre került. Úgy tudni, hogy az „aranyásók” összesen 75 ezer dollárt találtak a szemétben.

A szűnni nem akaró – az elmúlt 12 hónapban több mint 60 százalékot elérő – infláció által sújtott Argentínában gyakori, hogy az emberek dollárban tartják megtakarításukat.

A szeméttelepi pénzeső híre számos mémet ihletett a közösségi médiában, köztük egy olyat is, amelyen az ország elnöke és alelnöke könyékig turkál a szemétben abban a reményben, hogy pénzt talál a gazdaság fellendítésére.

(Borítókép: Helyi lakosok bankjegyeket keresnek a szemét között Argentína Las Parejas Santa Fe tartomány szeméttelepén 2022. július 20-án. Fotó: STR / AFP)