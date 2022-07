Trump visszatért Washingtonba: Hanyatló ország vagyunk

Donald Trump volt amerikai elnök hivatalának elhagyása óta először mondott beszédet Washingtonban. A politikus többször is utalt arra, hogy indulhat a következő választásokon. Joe Biden is reagált.

Trump másfél évvel ezelőtti hivatalából való távozása után először tért vissza Washingtonba, kedden az America First Policy Institute-ban mondott beszédet.

„Lehet, hogy újra meg kell csinálnunk” – fogalmazott a 76 éves republikánus politikus. „Rendet kell tennünk az országunkban.” Az exállamfő beszédében többször is utalt arra, hogy indulhat a 2024-es elnökválasztáson.

Trump másfél órás előadásában élesen bírálta utódját, Joe Bident, és őt okolta a magas inflációért, a szerinte megnövekedett bűnesetekért, illetve a bevándorlók „inváziójáért”.

Hanyatló ország vagyunk

– mondta.

Az USA volt elnöke támadta a Capitolium ostromának kivizsgálását, és ismét politikai üldözés áldozatának minősítette magát. „Ha feladnám a hitemet, ha csendben maradnék, otthon maradnék, Donald Trump üldözése azonnal megszűnne. De én ezt nem teszem” – mondta.

Mint ismert, Trumpot a 2020. novemberi elnökválasztáson legyőzte kihívója, a demokrata Joe Biden. Trump választási csalásról beszélt akkor, 2021. január 6-án – amikor Biden győzelmét hivatalosan is megerősítették – radikális támogatói megrohamozták a Kongresszus épületét. Az incidensben öt ember meghalt, és mintegy 140-en sebesültek meg.

Biden a Twitteren reagált Trump keddi beszédjére. „Nevezzen régimódinak, de nem hiszem, hogy a tömeg rendőrség elleni támadásra való felbujtása a törvény tiszteletben tartását jelenti.”

Trump egyébként továbbra is népszerű a republikánusok között, de a konzervatív pártban is sokszor éri kritika. Sok más republikánus kacérkodik a 2024-es elnökjelöltséggel. A lehetséges jelöltek közé tartozik Trump volt alelnöke, Mike Pence és Florida kormányzója, Ron DeSantis is.