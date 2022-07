Egy nap alatt húsz ember halt meg villámcsapás miatt, kártérítést kapnak a családok

Egy nap alatt 20 ember halálát okozta villámcsapás az indiai Bihár államban. Nitish Kumar bihari főminiszter arra kérte az embereket, hogy szorosan kövessék az állami katasztrófavédelmi hatóság tanácsait. Indiában évente több százan halnak meg a monszunesők idején bekövetkező villámcsapásokban – számolt be a BBC.

A halálesetek magas számának az egyik oka az, hogy Indiában a világ más részeihez képest sokan dolgoznak a szabadban, ami veszélyeztetettebbé teszi őket.

Kedden Kumar bejelentette, hogy minden elhunyt családjának 400 ezer rúpiás (csaknem 2 millió forint) kártérítést fizet.

A főminiszter a múlt héten megbeszélést tartott, és arra kérte az állami tisztviselőket, hogy minden kormányzati épületben – beleértve az iskolákat és a kórházakat is – szereljenek fel villámhárítókat – írja a The Times of India napilap.

Idén februárban a BBC arról számolt be, hogy Indiában az elmúlt években meredeken emelkedett a villámcsapások száma. Az Indiai Trópusi Meteorológiai Intézet által gyűjtött műholdas adatok is azt mutatják, hogy a villámcsapások száma 1995 és 2014 között nagyon gyorsan növekedett. Egy szervezet tanulmánya szerint India több mint 18 millió villámcsapást regisztrált 2020 áprilisa és 2021 márciusa között. Ez 34 százalékos növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest.

Mint megírtuk, a nyári időszakban heves monszunok pusztítanak Indiában és Bangladesben is; a villámcsapások és a földcsuszamlások következtében már több tucat ember meghalt.