Atom: a kérdés, hogy ki teszi meg a teljes katasztrófa felé az első lépést

Az észak-koreai vezető, Kim Dzsongun kijelentette, hogy készen áll a konfrontációra az Egyesült Államokkal. Az államfő beszédében kiemelte: nukleáris fegyverek bevetése sem kizárt. A nukleáris fenyegetés azonban nem csak Észak-Korea eestében merült fel az elmúlt időszakban. Az orosz–ukrán háborúban továbbra is kérdés, hogy képesek lennének-e bevetni a pusztító fegyvert. Az is felmerült a közelmúltban, hogy Belarusz is kap nukleáris robbanófejek hordozására képes rakétarendszereket. Küszöbön egy újabb fegyveres összetűzés is. A kérdés: ki teszi meg a teljes katasztrófa felé vezető úton az első lépést.