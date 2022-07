Kitálalt a beépített ügynök, aki Escobar rokonának szállított kábítószert

A beépített csempész, Guy Stanton, igazi nevén David Huck, a kalandjairól egy könyvet is írt The Betrayer, azaz Az áruló címmel, amelyből kiderül, hogyan sikerült elnyernie tíz év alatt a világ legveszélyesebb drogkartelljeinek bizalmát. Huck egy titkos egységnek dolgozott, a hatóságok felügyelete alatt állt, így minden lépését követték. A céljuk az volt, hogy megállítsák a Nagy-Britanniára zúduló kábítószermennyiséget, mivel rengeteg drog folyt az országba. Munkája gyümölcseként pedig a dél-amerikai, a mexikói, az afganisztáni és az afrikai kartellek is szinte a tenyeréből ettek. A jelenleg 65 éves férfi most egy exkluzív interjúban számolt be arról a Sunnak, miként lőtték le és fenyegették meg, illetve hogyan tudta félrevezetni a holland bíróságot annak érdekében, hogy lecsukjanak egy drogbárót.

Mint arról Huck beszámolt, az egységet Beta Projectsnek hívták, és szinte senki nem tudott a létezésükről, nem találni sehol utalást rájuk. Elmondása szerint a beépülése alatt a szülei és a testvérei is azt gondolták, egy csendes vámhivatalban dolgozik vámtisztként. A küldetésre egyaránt képeztek ki nőket és férfiakat is, akik éveken át távol voltak a szeretteiktől. Ám mivel az alvilágban kellett mozogniuk, kaptak új személyazonosságot, irodákat, lakásokat, járműveket és iratokat is. Egy Keef nevezetű alak például adóügyi ellenőr volt, ám pénzmosással foglalkozó üzletembernek adta ki magát. A különleges erők egykori katonája, Big Pete vezette az egység hajóit, köztük egy vonóhálós hajót és jachtokat, egy Charlton nevezetű ürge pedig teherautó-sofőr volt, és kábítószert szállított szerte Európában. Huck volt a közvetítő, akinek kábítószerszállításra alkalmas hajók voltak a birtokában, illetve kikötőktől és repülőterekről is el tudta szállítani a droggal teli konténereket.

Az én karakterem, Stanton utálatos, goromba, arrogáns volt, aki bármelyik pillanatban szétrobbanhatott a dühtől

– jelentette ki a férfi, aki mindig egy fekete Hugo Boss öltönyt viselt egy szintén ugyanolyan színű pólóval. Jól öltözöttnek kellett lennie, hogy a kartellek komolyan is vegyék. Főleg az illető cipőjét és óráját nézték, és szimplán körberöhögték, ha kopott a lábbelije. Két arany Rolex karórát (egy 82,9 milliót és egy 35,5 milliót érőt) váltogatott, amelyeket más nyomozások során koboztak el. A bűnözők ugyanis mindig le vannak nyűgözve a drága karóráktól.

Mint mondta, egy beépített nyomozó számára az a legnagyobb rémálom, ha rajtakapják, hogy hamisak az iratai, így mindenre kínosan ügyelt. Adott a látszatra, így egy fekete E500 Mercedes Sportot vezetett, amin mindig holland rendszámok voltak. Még a holland vámhatóság foglalta le korábban a járművet és adta kölcsön nekik.

Az első küldetés

Huckot elsőként azzal a feladattal bízták meg, hogy épüljön be törökökből, kurdokból és ciprusiakból álló bandákba, akik hatalmas mennyiségű heroint szállítottak Afganisztánból az Egyesült Királyságba. Egy Keravnos, azaz Mennykő becenévre hallgató, könyörtelen kaszinótulajdonos csepegtetett ki információkat neki, aki a világ egyik legnagyobb kokaincsempészének dolgozott. Huck igazi gazembernek írta le őt, aki négy ellene tervezett merényletet is túlélt, illetve súlyos ügyek kapcsán szerepel a gyanúsítottak listáján. A férfi segítségének köszönhetően ugyanakkor a hatóság több száz kiló kábítószert tudott lefoglalni, illetve sok csempészt is elfogtak.

Keravnoson keresztül Stanton drogbárókkal kezdett együtt dolgozni világszerte, köztük Pablo Escobar unokatestvérével, Vittorióval, aki bekötötte a szemét, és egy dél-amerikai raktárba vitte, ami padlótól a plafonig tele volt készpénzzel.

A kartellnek fogalma sem volt, mennyi van ott, de azt akarták, hogy a pénzt vigyem be a bankba helyettük

– nyilatkozta Huck, aki jóbarátságot kötött a kolumbiai drogbáró rokonával.

A beépített csempész egy műholdas telefont adott a férfinak, hogy tudják tartani a kapcsolatot. A hívások aranybányát jelentettek a titkosszolgálatnak, és ennek köszönhetően tudtak lecsapni egy kokainszállítmányra Brazíliában. Ám Vittorio egyáltalán nem gyanakodott Huckra, aki ennek ellenére pontosan tisztában volt azzal, annak ellenére, hogy a férfi szimpatikus neki, ha szükséges, akár ártana is neki.

A belemi buli

A legerőszakosabb drogkartellt, amit Hucknak sikerült lebuktatnia, a dél-amerikai Surinamból származó William vezette, aki azt akarta, hogy a férfi hatalmas mennyiségű kokaint szállítson Belemből Hollandiába. Első találkozásuk alkalmával Huck egy elegáns szállodai lakosztályt foglalt a londoni West Enden, és rendelt két Dom Perignon pezsgőt. Amikor William a vacsora végeztével el akarta vinni az üvegeket, nem pedig otthagyni, Huck fukarnak nevezte őt. Mint arról a nyomozó beszámolt, William igen veszélyes volt, mivel gondolkodás nélkül volt képes megölni bárkit. Huck elmondása szerint ezen a küldetésen érezte a leginkább veszélyben magát.

Huck ugyanis Curacao szigetére repült, hogy találkozzon William csapatával egy szeméttelep parkolójában, és pontosítsák a 750 kiló kokain szállítására vonatkozó megállapodás részleteit. A férfi elmondása szerint épp a szabadban beszélgettek öten, mikor egy autó közeledett feléjük, ami egyre csak lassított. A kocsiban egy férfit látott meg, aki végül géppisztollyal kezdett lőni rájuk, ami Huckot is arra késztette, hogy a földre feküdjön.

Lövedékek csapódtak az aszfaltba és az autókba. Hallottam a sérült férfiak kiáltozását és nyöszörgését

– tette hozzá Huck, illetve kifejtette, végül megjelent egy rendőrautó a semmiből, ami nagyon meglepte az éppen lövöldöző férfit, akit aztán agyonlőttek a zsaruk.

Nagyon féltem, hogy így ér utol a vég, távol az otthonomtól és a családomtól, és az igazság a párhuzamos életemmel kapcsolatban velem együtt megy a sírba

– jelentette ki Huck, akinek hála végül le tudtak csapni a szállítmányra.

William és a kartell hét másik tagja Hágában állt a bíróság elé, ahol Huck parókában, műfogat, sminket és gagyi öltönyt viselve jelent meg. A bíróság elnöke megkérdezte Williamet, hogy látott-e egy beépített nyomozót a bíróságon, majd rámutatott Huckra, mire a férfi közölte, nem ő az, felismerné őt. Mint Huck arra visszaemlékezett, a tárgyalást berekesztették egy időre, mivel mindenki ebédelni ment, neki pedig a teremben kellett maradnia, amíg a bandatagokat megbilincselték. Ekkor a kartell egyik csempésze elhúzta az ujját a torka előtt, utalva ezzel arra, hogy meg fogja ölni Huckot, aki erre válaszul egy kötélen lógó embert utánzott.

Megőrült, és az őröknek kellett elhallgattatniuk. Mindannyian hosszú büntetést kaptak

– mondta a férfi.

David Huck, aki cselekedeteiért kitüntetést kapott, Afrikában is sikeresen megmenekült, ahol csapdát állítottak neki. Kenyában tárgyalt volna csempészéssel kapcsolatban, ami minden idők legnagyobb heroinszállítmányát jelentette. Elmondása szerint túl sokáig volt inkognitóban, és ebből a helyzetből is csak annak köszönhetően tudott megmenekülni, hogy a segítője megneszelte, veszélyben van Huck élete, így nem engedte, hogy részt vegyen a találkozón. A férfi hozzátette, ha akkor odamegy, biztosan megölték volna.

A beépített nyomozó tíz éven át egy árnyékvilágban élt, és a baj ezt követően sem kerülte el. Leukémiával diagnosztizálták, illetve a rendőrség azzal vádolta meg, hogy kenőpénzt fogadott el alvilági barátjától, Keravnostól. A nyomozást két évvel később megszüntették bizonyíték hiányában. Mint azt a férfi kifejtette, büszke volt arra, hogy be tudott épülni a kartellekbe, ám Stanton túl hírhedtté vált, így meg kellett halnia, de legalább most már meg tudja osztani a történetét.

(Borítókép: Spencer Platt/Getty Images)