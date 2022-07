Bizarr: maszkban kell úszniuk a Covid-fertőzötteknek

Augusztus elsejétől eltörlik a koronavírus-járvány miatt bevezetetett karanténkötelezettséget Ausztriában, ezt Johannes Rauch osztrák egészségügyi miniszter jelentette be Bécsben. A pozitív tesztet produkálóknak azonban FFP2 típusú maszkot kell viselniük, ami a vendéglátóhelyeken vagy a szabadtéri medencékben bizarr helyzetekhez vezethet, írja a Kronen Zeitung.

Johannes Rauch elmondta, a fertőzöttek elhagyhatják otthonukat, amennyiben nem tapasztalnak tüneteket, de a rendelet értelmében továbbra is maszkot kell viselniük az uszodában, ha nem tudnak legalább két méter távolságot tartani a többi embertől. A szabadtéri uszodákban ez a szabály a napozóterasz és a büfé területére, valamint az úszómedencékre is vonatkozik. A tavak és folyók esetében is maszkot kell hordaniuk a fertőzötteknek, kivéve, ha olyan helyet választanak, amely kellő távolságra van a többi fürdőzőtől, közölte a Kronen Zeitung.

A hírportál felhívta a figyelmet arra, hogy a maszk védőhatása annál kisebb, minél nedvesebb. Az egészségügyi dolgozók ezért azt javasolják, hogy ilyen esetben cseréljék le őket friss maszkokra, ami azt jelenti, hogy a fürdőzőknek több maszkot is be kell csomagolniuk. Ezenkívül a vízben elázott maszkot nem szabad újra felhasználni.

A pozitív tesztet produkálók további kihívásokkal szembesülnek, ha kimozdulnak otthonról. Például elmehetnek bowlingozni vagy egy kocsmába beszélgetni, de ott nem ehetnek és ihatnak. A rendelet szerint az FFP2 maszkot mindig viselni kell, az evés és ivás sem jelent kivételt ez alól. A maszk viselésének kötelezettsége „zárt helyiségekben áll fenn, ha a más személyekkel való fizikai érintkezés nem zárható ki”.

A karanént elhagyó fertőzöttekre mindemellett további korlátozások is érvényesek, így nem tehetnek kórházi látogatásokat, és az idősotthonokba sem léphetnek be. A kormány tervezete viszont kivételként említi, hogy ezen intézmények fertőzött dolgozói maszkot viselve folytathatják munkájukat. Ausztriában jelenleg heti átlagban százezer lakosra mintegy 900 fertőzött jut, emlékeztet az MTI.