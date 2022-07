Egyre kevesebb európai engedheti meg magának a nyaralást

A magas infláció és az egekbe szökő energiaárak miatt egyre csökken azoknak az európai munkavállalóknak a száma, akik megengedhetik maguknak a nyaralás luxusát. Az Európai Szakszervezeti Szövetség friss jelentése szerint egyre elterjedtebb lesz ez a tendencia – írja az Euronews.

Ezt támasztja alá az is, hogy még a mostani energiaár-robbanás előtt is 38 millió volt azoknak az európai munkavállalóknak a száma, akik nem tehették meg, hogy elutazzanak nyaralni. Mindezt annak ellenére, hogy fix munkahely alkalmazásában álltak.

Legkevesebben Romániában, Görögországban és Litvániában utaznak el. Ausztriában, Finnországban és Dániában ez az arány hét százalék körül van. A szakszervezetek szerint szociális elégedetlenségre és tüntetésekre lehet számítani télen.

Nagy félelem van a dolgozók között, hogy vajon be tudják-e majd fizetni a lakbért, ki tudják-e fizetni az élelmet. Vagyis sokan még csak nem is álmodhatnak a nyaralásról. Ennek nagy hatása lesz a dolgozókra és a családjukra is. Fontos megérteni, hogy az emberek frusztráltak, ez pedig előbb-utóbb az utcán is megjelenik majd, és eljut a döntéshozókhoz