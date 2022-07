Bűnözők kezébe kerülhetnek az ukrajnai segélyfegyverek

Dark weben talált Ukrajnának exportált fegyvereket egy izraeli szervezet. Az egyik eladásra kínált harcászati eszköz, egy Javelin típusú, amerikai tankelhárító, páncéltörő rakéta volt. Az Interpol csaknem egy hónapja adott ki vörös riasztást azzal kapcsolatban, hogy szervezett bűnözők kezébe kerülhetnek az Ukrajnának adott amerikai fegyverek.

Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője szerint azonban az sem kizárt, hogy a hírek az ellenérdekelt fél provokációja.

Az Europol vörös riasztásához csatoltak egy videót arról, hogy Albániában kocsiderékban ott vannak a Javelin rakéták, amiket ukránul beszélő emberek albánoknak mutatnak éppen

– idézi a Magyar Nemzet. Ám ezzel párhuzamban azt is kiemelte, abban az esetben, ha elfogadjuk, hogy a felvétel valóságos, sokkal veszélyesebb, mintha szervezett bűnözők kezébe kerülnének a fegyverek. Ugyanis egy ilyen típusú eszköz „egy startoló utasszállító repülőgépet is képes megtámadni”, így a terroristaszervezeteknek is hasznos.

Azon, hogy az izraeliek tárták fel a dark weben az ukrajnai segélyfegyvereket nem lepődik meg, mivel a titkosszolgálat számára folyamatos és állandó feladat, hogy minél előbb feltárják és megszakítsák az illegális műveleteket.

Hangsúlyozta továbbá, hogy a korrupció, a szervezett bűnözés, az illegális kereskedelem kapcsolódik egymáshoz, és „kevés olyan jövedelmező forrás van, mint a fegyverkereskedelem”. Továbbá kiemelte azt is, hogy „az ukrán korrupciós helyzetet jellemzi, hogy egy katonaköteles férfit tízezer euróért bármikor kiengednek az országból”.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, pénteki percről percre frissülő hírfolyamunkat itt találja.