A fegyveres erők török földön mértek csapást Putyinra – mondta az ukrán külügy szóvivője

A Latvijas gaze nevű cég, gázimporttal foglalkozó nemzeti cég vezetője beismerte, hogy Lettország továbbra is vásárol orosz gázt – számolt be a lett közmédia (LSM).

Lettországban július elején tiltották be az oroszoktól való közvetlen gázvásárlást törvényi úton. A Latvijas gaze most arról beszélt, hogy továbbra is orosz gázt vásárolnak, de nem az orosz Gazpromtól – mivel ezt nem tehetik meg –, hanem egy másik partnertől, és euróban fizetnek érte.

Azt viszont nem volt hajlandó megnevezni, hogy pontosan kitől vásárolják az orosz gázt, arra hivatkozva, hogy ez nem nyilvános piaci információ.