Újabb országban hozzák vissza a kötelező maszkhasználatot

Az orrot és szájat elfedő maszkot a következő három hétben a közintézményekben, a gyógyszertárakban, a különböző üzletekben és boltokban, a repülőtereken, a benzinkutakon, a vasútállomásokon és az autóbusz-pályaudvarokon is viselni kell.

Az egészségügyi intézményekben és a tömegközlekedési eszközökön eddig sem lehetett maszk nélkül tartózkodni.

A montenegrói közegészségügyi intézet tájékoztatása szerint amennyiben ez az intézkedés nem hoz látható eredményeket, szigorúbb lépésekre lesz szükség. Az illetékesek továbbra is a védőoltást tartják a legjobb megelőzési módnak.

Az utóbbi héten Montenegróban naponta átlagosan ezer új fertőzöttet regisztráltak, jelenleg 6398 fertőzöttet tartanak nyilván. A járvány kezdete óta az Adria-parti országban 243 768-an fertőződtek meg és 2729-en haltak bele a betegség szövődményeibe – írja az MTI.

Nemrég Németország is úgy döntött, hogy az emelkedő koronavírus-esetszámok miatt hamarosan újra kötelező lesz az országban a maszkhasználat, ugyanakkor egyéb egészségügyi intézkedéseket egyelőre nem terveznek bevezetni – közölte Marco Buschmann német igazságügyi miniszter.

Zacher Gábor mentőorvos négy oltás után is elkapta a koronavírust. Szerinte a kötelező zárt téri maszkviselés nagyon fontos lenne idehaza, és úgy véli, hamarosan be is fogják vezetni az egészségügyi hatóságok.