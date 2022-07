Dulakodhatott Donald Trump a titkosszolgálat ügynökével a Capitolium ostromakor

A június 28-i meghallgatáson tett vallomást Cassidy Hutchinson, aki Mike Meadows kabinetfőnök stábjában dolgozott. Hutchinson január 6-án reggel megkérdezte főnökét, hogy valóban tervezi-e az elnök a Capitoliumhoz való felvonulást, mert ő ezt hallotta Rudy Giulianitól − írta meg a Euronews.

Sok minden történik ma itt, Cass, amit még én sem tudok. A dolgok nagyon rosszra is fordulhatnak

− mondta neki 8 óra tájban a kabinetfőnök.

Hutchinson vallomása szerint Pat Cipollone, a Fehér Ház jogtanácsosa azt mondta neki, hogy

Cassidy, maga is nagyon ügyeljen arra, hogy ne menjünk fel a Capitoliumba. Minden elképzelhető bűncselekménnyel megvádolnak majd minket, ha meghúzzuk ezt a lépést.

Cassidy Hutchinson elmondta, hogy maga John Ratcliffe, a Nemzeti Hírszerzés igazgatója, aki pedig maga is QAnon-hívő (a QAnon egy, az amerikai szélsőjobboldalon elterjedt összeesküvés-elmélet, amely szerint az országot irányító elit tagjai egy pedofil bűnözői hálózatot alkotnak, és csupán Donald Trump elnöksége képes őket megfékezni − a szerk), előre jelezte neki, hogy erőszak várható.

Aggódott amiatt is, hogy az események kicsúsznak az irányítás alól, ami potenciálisan veszélyes a demokráciánkra

− közölte.

Hutchinson szerint a Fehér Ház illetékesei január 6-án délelőtt 10 órakor már tudták, hogy Trump támogatóinál kések, fegyverek, medveriasztók vannak.

A feljegyzések szerint a volt elnök dühös volt, amiért fémdetektorok korlátozták a tömeget, és az ügynökök sok fegyveres tüntetőt kitereltek a Fehér Ház mögötti térről.

Az elnök azt mondta, hogy a fémdetektorok a hibásak, amiért nem engedtek be mindenkit. Nem azért vannak itt ezek az emberek, hogy engem bántsanak. Vigyék el a magnetométereket, és engedjék be a híveimet. Innen majd a Capitoliumba vonulhatnak. Engedjék be őket