Volt magyar külügyminiszter avatta fel Hunyadi János legújabb szobrát

A szobrot – amelyet a marosvásárhelyi várban helyeztek el – a Professzorok Batthyányi Köre adományozta, Bocskay Vince alkotta meg és Sántha Csaba műhelyében öntötték ki Szovátán.

Martonyi János volt magyar külügyminiszter a nemzet és Európa történelmének óriásaként beszélt Hunyadi Jánosról. Szerinte Hunyadi a hőstetteivel azt üzeni a mának, hogy bátran, önfeláldozóan kell élni, ellenállni azoknak a hatalmaknak, amelyeket a nyelvünket, vallásukat, kultúránkat meg akarják semmisíteni. Hangsúlyozta:

nem Hunyadi nemzetisége a fontos (amely még ma is identitáspolitikai viták tárgyát képezi), hanem a tettei.

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere az avatáson azt mondta: Hunyadi az a fejedelem volt, akit magukénak tartanak a magyarok, románok és szerbek is, és arra biztatta a marosvásárhelyieket – magyarokat és románokat egyaránt – hogy ahogyan egykor a csatában egymás mellett harcoltak, úgy most is így egyesítsék erejüket, vállvetve dolgozzanak Marosvásárhelyért, a város sikeréért – írta a szoboravatásról beszámoló szekelyhon.ro.

Sorozat készül az életéről, már forgatják is

Korábban már szó volt arról , hogy Magyarországon egy tízrészes sorozat készül Hunyadi Jánosról. Ennek részleteiről egy interjúnkban kérdeztük Bán Mórt, a Hunyadi-regénysorozat szerzőjét. A készítők néhány napja közölték az Index-szel, hogy már meg is kezdődött a forgatás Pátyon. A tervek szerint a sorozat 2024-ben debütálhat a TV2-n.