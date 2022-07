Egy 98 éves férfi rollerezett a német autópályán

A német rendőrökk Lindau település közelében állították meg az idős férfit csütörtök délután, aki az A96-os autópályán próbált meg haladni egy elektromos rollerrel, holott semmi keresnivalója nem lett volna ott ezzel a járművel.

Mint utóbb kiderült, hogy az idős férfi már nem először követett el szabálysértést,

három hete ugyanis egyszer már balesetet okozott ezzel az elektromos rollerrel.

Ebben szerepe lehetett annak is, hogy a férfi még a jármű kormányát sem érte el normálisan, és ezért egy aktatáskát kellett oda helyeznie (majd arra ráülnie), hogy egyáltalán vezetni tudja a járművet.

A baleset után meg is tiltották neki a vezetést, de ez nem használt. Így most a rendőrök le is foglalták tőle a rollert, és egy járőrkocsival hazaszállították az otthonába – írja a Kronen Zeitung .