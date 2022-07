Már két halálos áldozatot követelt a majomhimlő Spanyolországban

Az első, majomhimlővel fertőzött spanyolországi – és egyben európai – beteg halálát pénteken jelentették be, részleteket azonban nem közöltek. Az egészségügyi minisztérium szombaton sem osztott meg semmilyen egyéb információt a halálos áldozatokról. Annyi tudható, az első áldozat Valencia tartományban halt meg agyvelőgyulladásban, a majomhimlő okozta szövődményben – értesült a spanyol média.

Európában ez az első két ismert, majomhimlő okozta haláleset. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) július 23-ai jelentésében kizárólag öt halálos áldozatról esik szó, az is csak Afrikában. Később Brazíliából jelentettek egy halálesetet. A spanyol minisztériumi jelentés szerint eddig 4298 esetben igazolták a fertőzést a dél-európai országban, és az azonosított 3700 páciens közül százhúszan kerültek kórházba. A páciensek nyolcvankét százaléka szexuális úton kapta el a majomhimlőt – írja az MTI.

A fertőzöttek között 10 hónapos és 88 éves beteg is van. A vírus az ország minden tartományában megjelent, a leginkább azonban Madridot és Katalóniát sújtja, 1600 és 1400 diagnosztizált esettel. A WHO július 23-án jelentette be, hogy a több mint 70 országban megjelent majomhimlő terjedése egészségügyi szempontból immár „rendkívüli helyzetet” eredményezett, amelyet álláspontja szerint emiatt mostantól globális vészhelyzetnek kell tekinteni.

Az Index majomhimlőtünetekről szóló cikkét itt találja. Július elején öt azonosított majomhimlős beteget találtak Magyarországon, heteken belül azonban megérkezhet a fertőzés elleni vakcina. Rusvai Miklós víruskutatót még májusban kérdeztük a majomhimlőről, a teljes interjút itt találja.