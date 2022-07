Szerbiában fizetni kell a rosszul beütött PIN-kódért

Szerbiában emeltek a bankok a szolgáltatási díjaikon, ennek eredményeképpen „büntetést” kell fizetnie annak, ki sokadjára is rosszul üti be a PIN-kódját az automatába.

Szerbiában új díjszabást vezetnek be a bankok augusztustól az országszerte tapasztalható áremelkedések miatt – írja a vajdasági Szabad Magyar Szó. Az újonnan bevezetett szabályok egyike például az, hogy ha az ügyfél sokadjára is rosszul üti be a PIN-kódját, amikor készpénzt vesz fel az automatából, akkor „büntetést” kell fizetnie az elütésekért.

A megemelkedett szolgáltatási díjak okait abban keresik a szakértők, hogy a bankok bizonytalanul tekintenek az év végi bevételeikre, emellett pedig tartanak a felügyelet nélküli működés következményeitől is. A bankok közleménye szerint számtalan szolgáltatás ára emelkedik, ilyenek például a számlavezetés, a csekkfelvétel, és a mobil- és elektronikus banki ügyletek lebonyolítása.

Bár néhány bank nem számolt be a szolgáltatásainak a drágulásáról, az információk szerint egy csekksorozat kiállításáért 300 dinárt kell majd fizetni a korábbi 200 helyett. A bankkártya sürgősségi kiadása eddig ingyenes volt, ezután azonban 400 dinárba kerül, míg a bankkártya házhoz szállításáért eddig jelképesen 50 dinárt kellet fizetni, az áremelést követően azonban 800 dinárba kerül majd.

Az állampolgároknak ezentúl magasabb kezelési költséget kell fizetniük egy másik bank ATM-ből történő pénzfelvételért, valamint minden, a bank online felületén végrehajtott tranzakcióért is.