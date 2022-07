„Szégyenteljes színjáték”, visszavonták a keresetet Bob Dylan ellen

A zaklatási vád ejtését Bob Dylan ügyvédje, Orin Snyder jelentette be csütörtökön New Yorkban, szégyennek nevezve, hogy „ez a színjáték egyáltalán létezhetett”.

Egy e hétre tervezett bírósági meghallgatás előtt az ügyvéd bemutatott olyan elektronikus leveleket, amelyek „következetlenek” a vádakat illetően, és azzal gyanúsította meg az állítólagos áldozatot, hogy eltüntette a levelezésből azokat részeket, amelyek igazolhatták volna a ma 81 éves énekes ártatlanságát.

Nem sikerült a lejáratás

A polgári keresetet egy J.C. monogrammal azonosított nő nyújtotta be tavaly augusztusban egy New York-i bíróságon. Azt állította, hogy 56 évvel korábban Dylan a New York-i Chelsea szálloda apartmanjában hat héten át bántalmazta szexuálisan, ami számára a mai napig is tartó érzelmi és lelki sérüléseket okozott.

Dylan a kérdéses időben, 1965 áprilisában-májusában húszas éveinek közepén járt, abban az évben jött ki Bringing It All Back Home című ötödik albuma. A kereset szerint a zenész státuszát kihasználva csábította el a nőt, bedrogozta és leitatta, majd számos alkalommal szexuálisan bántalmazta. A nő fizikai bántalmazásról is beszámolt a dokumentumban. A felperes határozatlan összegű kártérítést követelt. Az MTI szerint ügyvédje útján Dylan már a kereset benyújtásakor tagadta a vádat.

Bob Dylan a Greenwich Village-i folkzenei világból indult az 1960-as évek elején, majd a rockkorszak egyik legelismertebb és legnagyobb hatású előadójává vált, olyan slágerekkel, mint a Blowin ’in the Wind és a Like a Rolling Stone. 39 lemeze jelent meg, világszerte több mint 125 millió lemezt adott el, több Grammy-díjat nyert, megkapta az Oscar-díjat és 2016-ban az irodalmi Nobel-díjat is.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.