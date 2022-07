Új-Zéland a koronavírus-járvány miatt 2020 márciusában teljesen lezárta az országot a beutazók előtt, most viszont eltörölt minden korlátozást. Az ország a tengeri határokat is megnyitja. Legtöbb esetben csak oltott látogatókat fogadnak.

Az új-zélandi kormány vasárnaptól eltöröl minden korlátozást a határain, miután 2020 márciusában a koronavírus-járvány miatt szinte teljesen lezárta az országot a beutazók előtt.

Május elején Wellington lehetővé tette a vízummentességet élvező országokból érkező, koronavírus ellen beoltott emberek beutazását, így az Európai Unió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia állampolgárai is felkereshették a szigetországot.

Utolsó lépésként Wellington a vízumkötelezettséggel rendelkezők – köztük a turisták, vendégmunkások és diákok – előtt is megnyitja a határokat – jelentette Stuart Nash turizmusért felelős miniszter.

Új-Zélandon közeleg a tavasz és a nyár

Nash rámutatott: ez remek hír a turizmus és a gazdaság számára, hiszen Új-Zélandon közeleg a tavasz és a nyár, amikor rengetegen érkeznek a hűvösbe forduló északi féltekéről, hogy élvezzék a meleget. Az ország a tengeri határokat is megnyitja, így az óceánjárók is kiköthetnek az új-zélandi partokon. Legtöbb esetben csak oltott látogatókat fogadnak, akiknek koronavírustesztet is kell végezniük érkezésük, illetve új-zélandi tartózkodásuk ötödik napján. A mintegy ötmillió lakosú Új-Zélandon több mint 1,6 millió koronavírus-fertőzöttről és körülbelül 1400 halálesetről tudni.

Nemrég arról számoltunk be, hogy az új omikron-variáns soha nem látott gyorsasággal tizedeli az új-zélandi lakosságot, különösen az idősebb korosztályt érintik a megbetegedések. A sürgősségi osztályok, a háziorvosi rendelők és az egészségügyi központok komoly nyomásnak vannak kitéve, bár az egészségügyi minisztérium adatai szerint a kórházi kezelések száma még mindig elmarad a márciusi csúcs idején tapasztaltaktól.