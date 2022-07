Azzal gyanúsítják az álnéven élő házaspárt, hogy KGB-ügynökök

A házaspár hawaii házában láthatatlan tintát, titkosírással írt dokumentumokat, illetve egy amerikai katonai támaszpontokat jegyző térképet is találtak a hatóságok. A házaspár évtizedeken keresztül használta két, még csecsemőkorában elhunyt gyermek nevét és személyazonosságát, ráadásul úgy is kommunikáltak egymással, mint a titkos ügynökök – írja a People.

Walter Glenn Primrose és Gwynn Darle Morrison tagadja a vádakat, a hatóságok pedig még nem tudtak rájönni a különös történet magyarázatára. A történetet az is bonyolítja, hogy a férfi húsz évig dolgozott elektrotechnikusként az amerikai hadseregnek – ahol hozzáfért a titkosított adatokhoz is –, majd a leszerelése után sem szakította meg a kapcsolatot a fegyveres erőkkel.

Furcsa tárgyak kerültek elő a házkutatásnál

A házkutatás alatt talált legfurcsább dolog kétségkívül egy harminc-negyven évvel ezelőtt készült polaroid kép, amelyen a pár az egykori szovjet titkosszolgálat, a KGB egyenruhájában pózol. Bár mindketten azt állították a kihallgatáson, hogy a kép csak viccből készült, a hatóságokat nem sikerült teljesen megnyugtatniuk.

Walter Glenn Primrose és Gwynn Darle Morrison az 1980-as évek elején kezdett furcsán viselkedni. Akkoriban nevet változtattak jogi és pénzügyi okokra hivatkozva, majd kiköltöztek a házukból, a kulcsot pedig odaadták a szomszédjuknak, azzal a felkiáltással, hogy bármit elvihet, amit csak szeretne. Előfordult, hogy mással magyarázták például a névváltoztatást, volt, akinek azt mondták, hogy egy tanúvédelmi program miatt kell személyiséget cserélniük.

A névcserérére végül 1987-ben került sor: Walter Glenn Primrose ezt követően az 1967-ben meghalt Bobby Edward Fort személyes adatait használta, míg felesége az 1968-ban elhunyt Juline Lynn Montague-ként mutatkozott be a továbbiakban. Mivel mindketten 1955-ben születtek, az új adatok több évtizedet fiatalítottak rajtuk. A házaspár a személyiségcsere ellenére is együtt maradt: az új névvel is összeházasodtak.

A férfit őrizetben tartják, a nőről még nem döntöttek

Az amerikai hatóságok úgy döntöttek a kihallgatások után: a férfit annak ellenére őrizetben tartják, hogy nincs egyértelmű bizonyíték a külföldi titkosszolgálattokkal fennálló kapcsolatra. A nő ügyében még nem született döntés, a hatóságok augusztus másodikán jelentik be, hogy kiengedik-e az őrizetből. A házaspár a személyiséglopásért és a huzamos ideig folytatott csalásért akár tizenhét év börtönt is kaphat.