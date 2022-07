Moszkva bővítette a barátságtalan országok listáját

A Man-sziget azért került fel a jegyzékre, mert gazdasági szankciókat vezetett be Oroszország ellen. Tulajdonképpen tükrözte az Egyesült Királyság és az Európai Unió által az ukrajnai inváziót követően, februárban bevezetett szankciókat – írta a BBC.

Válaszul a Kreml az egyre bővülő „barátságtalan” országok között listázza a szigetet, ami azt jelenti, hogy 85 ezer lakosának megtorló intézkedésekkel kell szembenéznie.

A Manx-kormány szóvivője szerint a válaszlépés azt bizonyítja, hogy a szankciók „kezdik éreztetni hatásukat Moszkvában”.

– tette hozzá a szóvivő.

Az év elején a szigeten őrzött, orosz tulajdonban álló vagyontárgyakat befagyasztották, a jachtokat és repülőgépeket pedig törölték a Man-szigetek nyilvántartásából – az orosz invázióra adott nemzetközi válaszlépés részeként.

Eddig több mint félszáz nemzet és terület sújtotta szankciókkal Oroszországot, köztük a szintén a brit koronához tartozó, 63 ezer lakosú Guernsey is, amely döntése következményeként „barátságtalan” minősítést kapott Moszkvától.

A Kreml azzal vádolja a sziget kormányát, hogy támogatja az Orosz Föderáció elleni gazdasági korlátozásokat.

A Manx-kormányhoz hasonlóan Jonathan Le Tocq külügyminiszter megjegyezte: „Szemmel láthatóan a kis Guernsey szankciói fájni kezdtek.”

Clearly little Guernsey's sanctions are beginning to bite... https://t.co/VjpBVRfRC4