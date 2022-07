Szakértő az Indexnek: Európa Oroszország túsza maradhat

Ziad Nasereddine libanoni közgazdász szerint Izraelnek és Amos Hochstein amerikai diplomatának megoldást kell találnia Libanon gázkitermelésére. Ellenkező esetben destabilizálódhat a helyzet, és akár háborúvá is fajulhat. Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő szerint ezzel Oroszország elérheti, hogy Európa energetikailag továbbra is a túsza maradjon.